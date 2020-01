Entscheidend sind Investitionen in Schule und Straßen

Herr Landrat, welchen Wert würden Sie dem Jahr 2019 auf einer Skala von 1 (besonders schlecht) bis 10 (besonders gut) beimessen und warum?

Das Jahr 2019 war ein sehr gutes Jahr. Es in Noten auszudrücken fällt mir schwer, weil man es an den Inhalten messen muss. Wir sind in der Kreisentwicklung wieder ein Stück vorangekommen. Wir haben nach den Unruhen der Vorjahre, die es hinsichtlich Kreisgebietsreform und Schulnetzveränderungen gab, wieder Tritt gefasst, gerade bei den Investitionen in Schulen und Straßen. Und wir haben im September im Thüringer Landtag erlebt, dass das Neugliederungsgesetz zur Fusion von der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis verabschiedet wurde und damit auch für die Region wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen wurden. Das ist eine Herausforderung, der ich mich stellen will. Da gibt es noch viel Arbeit, für die Region ist es aber am Ende ein großer Vorteil.

Bitte ergänzen sie folgende drei Sätze. Die Fusion von Eisenach und dem Kreis ist …

Ein Auftrag zur Gestaltung der nächsten Jahrzehnte in der Wartburgregion. Und dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass in einer sich wirtschaftlich verändernden Welt wir alles tun müssen, um für Unternehmen und Arbeitnehmer der Region gute Voraussetzungen zu schaffen. Und eine Verwaltung, die die Entwicklung des künftigen Kreises konkret in den Blick nimmt. Und wir vor allem auch die Stadt Eisenach damit stärken wollen.

Das Ergebnis der Kreistagswahl hat mir gezeigt, dass …

sich die politischen Verhältnisse im Wartburgkreis so entwickeln wie im restlichen Deutschland auch. Es gilt alle Kraft darauf zu legen, die Demokratie zu stärken. Wir müssen den Menschen Politik, auch Kommunalpolitik weiter verständlich, transparent und ehrlich rüberzubringen.

Das Ergebnis der Landtagswahl bedeutet für den Kreis, dass …

wir im Wartburgkreis unseren Weg weiter gehen und alle Verbindungen zum Land, die dem Wartburgkreis dienlich sind auf jeden Fall nutzen. Ich freue mich auf die nächsten Jahre einer guten Zusammenarbeit. Aber natürlich gibt es die Anforderung gegenüber dem Land, dass der Kommunale Finanzausgleich im Land im Sinne der kommunalen Familie verbessert wird. Im Ländervergleich ist der Finanzausgleich in Thüringen eher schlecht, die Kommunen müssen finanziell gestärkt werden. Ich bin aber guter Dinge, dass wir gemeinsam mit dem Land im Einsatz für den Kreis weiter nach vorn schauen können.

Aktuell wird Ihnen im Zusammenhang mit der Fusion von Eisenacher Ratsmitgliedern Wortbruch vorgeworfen. Anders als von Ihnen in Fusionsgesprächen zugesagt soll die Stadt keinen Sitz in der Trägerversammlung des gemeinsamen Jobcenters erhalten. Was sagen Sie dazu?

Eine solche Zusage von mir gab es nicht. Ich muss mich schon fragen, ob der Inhalt von geschlossenen Verträgen überhaupt noch etwas zählt. Im von Stadtrat und Kreistag jeweils beschlossenen Zukunftsvertrag steht explizit drin, dass der Stadt ein Gastrecht in der Trägerversammlung zusteht. Und im Protokoll der Fusionsgespräche vom 20. Juni 2018, in denen es exakt darum ging, hat die Oberbürgermeisterin selbst abgezeichnet, dass sie damit leben könne, dass die Stadt keinen Sitz, aber ein Gastrecht erhält, und dass die Fraktionsvorsitzenden dem zustimmen. Dies war Grundlage des endgültig abgestimmten Vertragsentwurfs für den Beschluss im Kreistag am 23. August 2018 und später auch für den Beschluss im Stadtrat.

Wie erklären Sie sich dann, dass auch aus der CDU-Ratsfraktion solche Vorwürfe kommen?

Das kann ich mir nicht erklären. Mir liegt eine juristische Einschätzung des zuständigen Sozialministeriums des Freistaates vor, in der die im Vertrag vorgesehene Zusammensetzung der Trägerversammlung als gesetzlich so geboten angezeigt wird. Der Stadtrat hat am 12. März 2019 folgenden Beschluss gefasst: „Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, hinsichtlich des Sitzes und der Stimme der Stadt Eisenach in der Trägerversammlung des Jobcenters des Wartburgkreises eine gemeinsame Vereinbarung mit dem Wartburgkreis herbeizuführen und im Rahmen der Anhörung zum Gesetzgebungsverfahren (Eisenach-NGG) auf eine gesetzliche Regelung hinzuwirken.“ Das hat sie über Monate nicht getan.

Was waren für Sie die Höhepunkte des Jahres 2019?

Natürlich unsere Feier zu „25 Jahre Wartburgkreis“ in Seebach, an der jeder Bürger zur Teilnahme auch beim wunderbaren Festkonzert unserer Thüringen-Philharmonie eingeladen war, das Neugliederungsgesetz Stadt Eisenach/Wartburgkreis und der Beschluss über den Haushalt 2020, um weitere Investitionen in Schulen und Straßen ab Frühjahr tätigen zu können.

Schüler in überfüllten Bussen, weggefallene Verbindungen, wütende private Busbetreiber, Ärger im Regionalverkehr. War die Überführung des ÖPNV in eine Anstalt öffentlichen Rechts also doch wie von manchem befürchtet ein Fehler?

Die Gründung war kein Fehler. Klar ist, dass es im Detail noch Fragen und Probleme gibt. Dazu ist der Verwaltungsrat sehr intensiv an der Arbeit, um Fehler zu beheben und Probleme zu lösen. Es gibt im übrigen auch viele positiven Stimmen zur neuen Struktur. Nach einem Jahr Testphase werden wir Stück für Stück all das anpassen was nötig ist.

Gibt es Verbesserungsbedarf?

Es stehen zwei Fragestellungen im Raum. Da geht es vor allem um die auskömmliche Finanzierung des ÖPNV. Da sind Land und Bund gefordert, um auch die Mittel, die in Bundesprogrammen verankert sind, tatsächlich auszureichen. Dann sind wir in der Lage, im Kreishaushalt den ÖPNV auskömmlicher zu finanzieren.

Und der zweite Punkt?

Das zweite ist, dass wir mit diesen finanziellen Möglichkeiten auch das Netz bzw. den Bedarf weiter optimieren können. Da steht aber auch der Hinweis, dass wir wie bisher gute Busfahrer brauchen. Und da fehlt es an Nachwuchs. Daher gehen unsere Überlegungen dahin, eine eigene Behördenfahrschule aufzubauen, in der wir für den Nachwuchs bei Busfahrern aber auch Fahrern von Feuerwehr-Spezialfahrzeugen sorgen können. Wir haben nicht nur Probleme und Herausforderungen, sondern auch Erfolge. Das Jahr 2020 wird zeigen, wie wir mit der Lösung der Probleme umgehen.

Auf was hätten Sie gern im Jahr 2019 verzichtet?

Im nationalen Maßstab: Sehr stark mitgenommen hat mich der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke, da er auch ein guter Partner gerade auch für Thüringer Fragestellungen, etwa zum Thema der Werraversalzung durch die Kaliproduktion, gewesen ist. Er war uns immer ein ehrlicher und kompetenter Gesprächspartner. Ebenso schrecklich war das Attentat auf die Synagoge in Halle. Da habe ich schon ein wenig Angst um unsere Demokratie. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um Rechts- und Linksextremismus zu verhindern. Dazu müssen wir in der Politik, unsere Aufgaben erfüllen und im Sinne der Bürger tätig sein.

Der Haushalt 2020 ist beschlossen, wie sehen die wichtigsten Vorhaben aus?

Entscheidend sind Investitionen in Schulen und Kreisstraßen. Das ist bei den Schulen der Abschluss des Neubaus des Hauses 3 des Ruhlaer Gymnasiums. Da haben wir bereits 1,5 Millionen Euro investiert, 2020 kommt noch mal knapp eine Million hinzu. Das gilt aber auch als größte Positionen für die Arbeiten an der Grundschule Kieselbach und der Parkschule Bad Salzungen. Eine weitere Million bringen wir über den Digitalpakt für Schulen zur Digitalisierung der Schulen im Wartburgkreis auf. Da läuft gerade die heiße Phase der Planungen. Und dies werden wir auch parallel mit dem weiteren Breitbandausbau im Kreis kombinieren können.

Weitere wichtige Vorhaben 2020?

Natürlich werden wir den Zukunftsvertrag mit der Stadt Eisenach weiter mit Leben erfüllen. Die gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle wird demnächst in Eisenach ihren Betrieb aufnehmen, der Kooperationsvertrag der beiden Volkshochschulen wird mit Leben erfüllt. Gleich zu Beginn des Jahres wird es Gespräche geben, wie wir das Personal aus der Stadt in die Kreisverwaltung überführen, und wie es mit den Immobilien weitergeht. Beim Personal wird sich der Übergang aber fast gänzlich am Standort Eisenach vollziehen. Bei den Immobilen müssen wir sehen, welche Immobilien wir für die Außenstellen der Kreisverwaltung und VHS in der Stadt brauchen, was muss saniert oder neu gebaut werden.

Worauf freuen Sie sich im Jahr 2020 besonders, gibt es spezielle Höhepunkte?

Das ist wie mit der Frage nach den Vorsätzen. Ich bin so geartet, dass ich morgens aufstehe und den neuen Tag positiv angehe und an die Arbeit gehe. Und ich gehe gerne an die Arbeit. Klar gibt es Höhepunkte. Wir werden erstmals keinen Neujahrsempfang in der üblichen Form gestalten, sondern wollen künftig zu einem Sommerempfang einladen. Da steht unsere Geburtstag-Feierlichkeit in Seebach ein wenig Pate. Ganz klappt es 2020 aus terminlichen Gründen noch nicht mit dem Sommerempfang. Dafür machen wir am 29. April in Dermbach wieder ein großes Konzert des Kreises für seine Bürger durch die Thüringen-Philharmonie, diesmal in Dermbach. Darauf freue ich mich besonders.