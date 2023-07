Entspannter Nachmittag mit Kirsche und Co

Wutha-Farnroda. „Kirsche und Co“ am Kleinen Hörselberg.

„Kirsche und Co“ gastierten in einer Akustik-Besetzung in der Reihe „Schorschl unterwegs“ am Kleinen Hörselberg. Da trotzten einige Besucher den hohen Temperaturen, um den eigenen Klassikern der bekannten Combo zu lauschen, aber auch solchen von Rio Reiser oder Lou Reed. Ein gelungen-entspannter Nachmittag.