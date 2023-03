Entwurzelter Baum begräbt einen Neuwagen unter sich

Noch bis in die späten Vormittagsstunden des Freitags dauerten die Aufräumarbeiten von Mitarbeitern des Hotel Haus Hainstein an.

Eisenach. Auch ein Fenster und das Dach eines Mehrfamilienhauses werden „Am Hainstein“ in Eisenach beschädigt.

Mit lautem Getöse kracht am Donnerstag gegen 20.45 Uhr ein Baum aus mehreren Stämmen auf die Straße „Am Hainstein“. Aufgeweichtes Erdreich am Hang sorgt für die Entwurzelung. Der Baum schrammt auf der gegenüberliegenden Straßenseite haarscharf an einem Laternenmasten vorbei, begräbt aber einen Neuwagen von nur drei Wochen gänzlich unter sich. Ferner beschädigt die Krone ein Fenster, den Eingangsbereich sowie das Dach eines Mehrfamilienhauses. 21.03 Uhr trifft die Berufsfeuerwehr Eisenach ein. Die fünf Einsatzkräfte beseitigen den Baum von der Fahrbahn, die weit mehr als eine Stunde voll gesperrt ist. Noch bis in die späten Vormittagsstunden des Freitags dauern die Aufräumarbeiten von Mitarbeitern des Hotel Haus Hainstein an.