Erfolg für Eisenacher Tanzpaare

Eisenach. Rock-’n’-Roll-Club „Sylvester“ präsentiert sich als erfolgreicher Gastgeber beim Weihnachtspokal.

Der Eisenacher Weihnachtspokal zählt seit fast 30 Jahren für die Rock-’n’-Roll-Tänzerinnen und -Tänzer in Mittel- und Norddeutschland zum festen Termin.

Lara Leona Meißner und Martina Kriegel belegten mit einer neuen Kür Platz zwei bei den Junioren 1. Foto: Vanessa Bindel

Wie Eberhard Walther vom Rock-’n’-Roll-Club „Sylvester” weiter mitteilte, tanzten Paare aus Niedersachsen, Hessen und Thüringen am Samstag um Treppchen und Platzierungen. In der umfangreich und liebevoll geschmückten Turnhalle des Elisabeth-Gymnasiums empfingen die Eisenacher ihre Gäste. Vom hiesigen Verein waren ganz neue und auch erfahrene Paare am Start.

Junge Männer sind im Tanzsport selten und gern gesehen

Verletzungsbedingt gab es zwar ein paar Neuzusammenstellungen, aber das meisterten die zumeist weiblichen Teilnehmer hervorragend. Jungen sind im Tanzsport traditionell in der Minderheit und daher sehr gerne gesehen.

Besonders gut lief es für Anna-Lena Gebel und Maja Evangeline Mindt. Sie siegten souverän bei den Schülern 1. Auf den Plätzen folgten Emily Czyz und Talea Ginnel sowie Alexandra Lené Volkenand und Lara Schmidt, ebenfalls aus Eisenach.

Bei den Junioren 1 tanzten sich Colin Joel Heß/Cysha Töpfer auf das oberste Podest. Ebenso ganz oben auf dem Treppchen standen bei den Erwachsenen Emilia Mörseburg/Jason Bätzel, die mit ihren akrobatischen Elementen das Publikum und die Wertungsrichter gleichermaßen beeindruckten. Auf Platz zwei folgten Lara Leona Meißner/Martina Kriegel mit einer komplett neuen Kür.

Anna-Lena Gebel und Maja Evangeline Mindt siegten bei den Schülern. Foto: Vanessa Bindel

Und auch die Formation musste sich nicht verstecken. Hier starteten die Eisenacher zusammen mit den Jenaer Uni-Tänzerinnen und belegten den zweiten Platz.

Für den Eisenacher Rock-’n’-Roll-Club „Sylvester” ist die Saison noch nicht beendet. Am 12. Dezember startet der Verein beim Nord-Cup in Königs Wusterhausen bei Berlin, und bereits am ersten Januar-Wochenende wartet dann das erste Trainingslager an der Landessportschule auf die engagierten und erfolgreichen Eisenacher.