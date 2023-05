Erfolgreiche Rock‘n’Roller aus Eisenach

Eisenach. Tanzpaare vom Rock‘n’Roll-Club Sylvester aus Eisenach waren bei Wettkämpfen erfolgreich.

Erstklassige Ergebnisse hat der Eisenacher Rock´n´Roll-Club Sylvester erzielt. Bei Wettkämpfen in Lippstadt und Dresden gewannen Lynelle Krieger (22) und Felix Töpfer (21) in der C-Klasse den dritten Platz. Das Paar zeigte akrobatische Figuren und fast fehlerfreie Runden. Martina Hubácková (29) und Philip Kriegel (28) erreichten beim Wettkampf in Gießen sogar den ersten Platz in der Erwachsenen-Klasse.

Der Rock’n’Roll-Club Sylvester trainiert in der Turnhalle des Eisenacher Elisabeth-Gymnasiums. Wer mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Die Paare sind zum „Tag des Tanzens“ am Sonntag, 4. Juni, in der Wandelhalle in Eisenach zu bestaunen.

Kontakt über Präsident Eberhard Walther, E-Mail:rrc-eisenach@t-online.de