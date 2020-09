Erfolgreiche Werbekampagne in Eisenach

Eisenach. Die unter dem Motto „Auf nach Eisenach“ von der Eisenach-Wartburgregion-Touristik GmbH und der Stadtverwaltung in enger Kooperation mit den Werbeagenturen Ideenwert, Setzepfandt & Partner und Bbs Medien sowie dem Verkehrsverein gestartete Tourismus-Kampagne war erfolgreich. Das sagte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Die Linke) am Dienstag im Hauptausschuss. Die Aktion, die mehr Urlauber nach Eisenach holen sollte, war am 1. Juli gestartet. Die Werbeclips, die mehrere Zielgruppen ansprechen sollten, hätten über 2,2 Millionen Menschen erreicht. Zudem, so die OB, seien erste Effekte spürbar. Das hätten ihr Hoteliers signalisiert. Deshalb werde überlegt, die Kampagne fortzusetzen, um im Herbst noch Urlauber in die Stadt zu holen.