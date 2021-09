Erfolgreicher Backtag des Heimatvereins

Seebach. In Seebach glühte wieder der Holzofen: 350 Brötchen, 58 Brote und 100 Bäckerwürste.

Zum Backtag hatte wieder der Heimatverein Seebach eingeladen. In der Nacht zum Samstag war das fünfköpfige Stamm-Team des Vereins mit Beate und Markus Bartaune, Hartmut Kost, Mario Niemuth sowie Thomas Janke ab 2.30 Uhr in der Backstube an der Heimatstube am großen Holzkohleofen aktiv.

350 Brötchen, 58 Brote und 100 Bäckerwürste mit selbst gemachtem Hackfleisch gingen dann am Samstag-Vormittag über die Theke. Dazu noch reichlich Handbrot und Zwiebelkuchen. Wer wollte konnte auch einen Kaffee bekommen oder sich eine Bratwurst mitnehmen.

