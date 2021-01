Ergebnisse zur Eisenacher Jahnsporthalle sollen Anfang Januar vorliegen

Die Jahnsporthalle in der Eisenacher Bebelstraße ist aus statitischen Gründen gesperrt. Die Ergebnisse der Prüfung liegen noch nicht vor.

Eisenach. Zur gesperrten Jahnsporthalle will Eisenachs Bürgermeister Uwe Möller (parteilos) Anfang Januar Ergebnisse der bautechnischen Untersuchungen vorlegen. Das geht aus einer Antwort auf einen offenen Brief des Kreissportbundes Eisenach hervor.

Präsident Volker Schrader und Vereinsberaterin Anne Romanowski hatten im Dezember nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass sich die Trainings- und Wettkampfbedingungen durch die Schließung der Jahnsporthalle für die Sportvereine deutlich verschlechtert haben. Sie wollten sich nicht länger hinhalten lassen und verlangten vom Baubürgermeister, „endlich Ergebnisse“ vorzulegen. „Wir haben kein Verständnis für eine weitere unendliche Geschichte wie wir sie bei den Duschen der Jahnsporthalle erlebt haben“, schreiben die beiden Verantwortlichen des Kreissportbundes.

Die Duschen waren zuerst wegen Schimmelbefalls und drohenden Rückstaus der Abwässer gesperrt worden. In der Folge sind im Außenbereich Container aufgestellt worden. Parallel wurde der Antrag auf Fördermittel gestellt, um einen neuen Sanitärbereich an die Sporthalle in der August-Bebel-Straße anbauen zu können. Die Gelder sind auch genehmigt worden.

Im September aber sind im Zuge der Vorbereitung für den Anbau überraschend statische Probleme festgestellt worden. So steht die Frage im Raum, ob die Jahnhalle überhaupt noch saniert und mit einem Anbau versehen oder nicht doch abgerissen wird. Eine Entscheidung ist aber erst möglich, wenn der Abschlussbericht des Sachverständigen vorliegt. Dieser war ursprünglich für den Spätherbst angekündigt.

Aufgrund zahlreicher Untersuchungen und des Jahreswechsels mit den Feiertagen wird dieser Bericht nach Angaben aus dem Rathaus jetzt Anfang Januar erwartet. Sobald das der Fall sei, werde man den Kreissportbund informieren.

Der Kreissportbund repräsentiert nach eigenen Angaben 45 Eisenacher Sportvereine mit 7112 Mitgliedern. Wegen der Corona-Pandemie finden zwar im Moment kein Vereinssport und kein Trainingsbetrieb statt, dennoch will der Interessensverband nochmals aufmerksam machen, dass die Kapazität der Eisenacher Sportstätten „vollkommen ausgereizt“ ist. Einige Vereine müssen bereits auf Sportstätten des Wartburgkreises ausweichen oder ihre Trainingszeiten – bedingt durch die Schließung der Jahnsporthalle – verringern.

Begrüßt wird daher ausdrücklich der Beschluss des Stadtrates, eine Traglufthalle für sportliche Zwecke zu kaufen, die an verschiedenen Standorten in Eisenach aufgebaut werden kann. Zur Traglufthalle erhoffte sich der Kreissportbund auch konkretere Aussagen seitens der Stadtverwaltung. Allerdings gab es noch keine Antworten. Auch eine Anfrage unserer Zeitung zu dem Thema blieb bisher unbeantwortet.