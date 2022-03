Erheblicher Sachschaden durch Einbruch in eine Apotheke in Bad Liebenstein

Bad Liebenstein. Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Apotheke eingebrochen. Sie hinterließen einen gewaltigen Sachschaden.

Im Zeitraum von Dienstag 18.15 Uhr und Mittwoch 06.50 Uhr sind Unbekannte in eine Apotheke in Bad Liebenstein eingebrochen. Dadurch entstand in dem Gebäude in der Herzog-Georg-Straße ein Sachschaden von 8000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde laut Polizei nichts gestohlen.

Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei unter der Tel. 03695 551-0 melden.