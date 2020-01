Erinnerung an das jüdische Ehepaar Grünbaum aus Eisenach

100 Stolpersteine in Erinnerung an einstige Eisenacher Bürger, die unter der Naziherrschaft bis 1945 verfolgt, vertrieben und ermordet wurden, sind in den Jahren 2009 bis 2019 im Eisenacher Stadtgebiet verlegt worden.

Auf Initiative des Bündnisses gegen Rechts gehört Eisenach damit zu der großen Zahl deutscher Städte, in denen mit diesen Steinen des Künstlers Gunter Demnig an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Unsere Zeitung veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen in einer Serie die Biografien dieser Menschen. Die Informationen und Fotografien zusammengetragen hat der Eisenacher Frank Rothe.

Abitur und Medizinstudium

In der aktuellen Folge geht es um das Schicksal des Ehepaars Grünbaum aus der Goethestraße. Edgar Grünbaum war Spezialist für Nerven- und innere Krankheiten. Am 24. Oktober 1883 wurde er in Eisenach geboren. Er ist der Sohn von Arnold und Philippine Grünbaum und hatte mehrere Geschwister: Franziska Dreyfuss, Hermina Ross, Aryeh Ludwig Ga’aton, Erna Grünbaum und Thea Stern.

Der Stolperstein für Elise Grünbaum. Foto: Frank Rothe

Edgar besuchte als Jugendlicher das Eisenacher Karl-Friedrich-Gymnasium – heutiges Martin-Luther-Gymnasium – und studierte nach dem Abitur in Jena Medizin.

Hochzeit mit einer Erfurterin

1919 heiratete Edgar Elise Friedmann. Sie wurde am 31. Juli 1895 in Erfurt als Tochter von Samuel und Therese Friedmann geboren. Ihre Mutter war wenige Wochen nach ihrer Geburt am Wochenfieber gestorben. Elise wurde von ihrem Vater allein aufgezogen und besuchte die Schule in Erfurt.

Als Arzt ließ sich Edgar Grünbaum mit seiner Praxis in der Eisenacher Goethestraße 23 nieder, wo er auch mit seiner Familie wohnte. Elise Grünbaum engagierte sich im Schwesternverein der jüdischen thüringischen Loge Die drei Ringe Eisenach.

Versuch der Auswanderung scheiterte

Am 30. September 1938 wurde Edgar Grünbaum – wie alle jüdischen Ärzte – die ärztliche Zulassung entzogen. Er konnte nur noch als Krankenbehandler jüdischer Patienten arbeiten. Im selben Jahr versuchte das Ehepaar erfolglos auszuwandern. 1943 wurden die Grünbaums als eine der letzten jüdischen Familien aus Eisenach deportiert.

Die letzte Reise von Edgar und Elise Grünbaum führte über Berlin nach Auschwitz. Im März 1943 wurde das Ehepaar im dortigen Konzentrationslager ermordet.