Erinnerung an Praetorius in Creuzburg lebendig halten

Mit einem Blumengebinde an der Fassade der Nicolaikirche erinnerten am Montag Mitglieder der Michael-Praetorius-Gesellschaft, der Kirchgemeinde und der Kommunalpolitik an den 400. Todestag des in Creuzburg geborenen Komponisten und Kapellmeister Michael Praetorius. Hier Joachim Preß, Anna Fuchs-Mertens, Inge Wollnirt, Ronny Schwanz mit Sophie und Anna, Susanne-Maria Breustedt, Ulf Wellner, Uwe Schwanz, Tilman Reinhardt, Angela König und Rainer Lämmerhirt (von links). Am Abend folgte eine Andacht in der Kirche. Im Praetorius-Jahr sind in Creuzburg mehrere Konzerte und Veranstaltungen geplant.