Auf einer Arbeitsbühne entfernen zwei Mitarbeiter die Lichterketten vom Baum am Kreisverkehr in der Ernst-Thälmann-Straße. Die 1971 ausgepflanzte Fichte ist geschädigt durch Trockenheit.

Erleichterung für Weihnachtsbaum am Kreisverkehr Thälmannstraße

„Er ist alles andere als kerngesund“, spricht der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG), Wilhelm G. Wagner, über den stattlichen Nadelbaum am Kreisverkehr an der Ernst-Thälmann-Straße, der seit vielen Jahren Passanten und Autofahrer in der Adventszeit mit seinem Lichterschmuck erfreut. Dieser Tage erhielt die lädierte Fichte Besuch von zwei Mitarbeitern in einer Arbeitsbühne. Sie entfernten die ganzjährig angebrachten Lichterketten von den Ästen.

