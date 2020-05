Ermittler schnappen Schüler mit zwei Kilogramm Marihuana

Die Polizei ermittelt weiter mit Hochdruck zu den zahlreichen Brandstiftungen im Stadtgebiet von Eisenach. So kam es in den frühen Morgenstunden des 16. April 2019 zu einem Brand in der Goldschmiedenstraße/ Querstraße. Ursache war Brandstiftung an einem Sperrmüllhaufen. Drei Häuser mussten evakuiert werden, 20 Personen wurden verletzt.