Erntekrone schmückt Foyer des Landratsamtes in Bad Salzungen

Bereits zum 14. Mal übergaben die Landfrauen des Wartburgkreises eine Erntekrone an Landrat Reinhard Krebs (CDU) und das Landratsamt Wartburgkreis. Die Krone schmückt nun bis zur Adventszeit das Foyer des Landratsamtes. Sie wurde zuvor in einem Workshop der Landfrauen des Wartburgkreises in der Rhönlandscheune Dermbach, von den Landfrauen aus Brunnhartshausen, gebunden. Diese überreichten mit der neuen Vorsitzenden Gisela Röll und mit der Landfrauenbeauftragten im Wartburgkreis, Regina Tittmar, die Krone im Landratsamt in Bad Salzungen.