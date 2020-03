Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Abteilung wechselt zum Kreis

Sechs Mitarbeiter der Abteilung Straßenverkehr der Stadtverwaltung Eisenach haben ab dem 1. März einen neuen Arbeitgeber – das Landratsamt Wartburgkreis. Die Mitarbeiter gehören zu den Bereichen Kfz-Zulassung und Fahrerlaubniswesen. Ein weiterer Mitarbeiter wird bis 31. Dezember an den Kreis abgeordnet. Die Aufgaben der Kfz-Zulassung und des Fahrerlaubniswesens – so ist es in einer Zweckvereinbarung geregelt – übernimmt nun der Landkreis. Die Beschäftigten werden weiterhin in ihren Büros im Gebäude Ernst-Thälmann-Straße 74 arbeiten. Die Bereiche Verkehrswesen und Sondernutzungen bleiben bei der Stadt. Der Beigeordnete Ingo Wachtmeister (SPD) hat sich am Freitag persönlich von den Kollegen verabschiedet.