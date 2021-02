Erste Boten des Frühlings

Ist’s an Lichtmess (2. Februar) hell und rein, wird ein langer Winter sein. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit.“ So sagt es eine alte Wetterregel für Maria Lichtmess. Im Kirchenkalender ist Lichtmess ein wichtiger Gedenktag. Mit ihm verbindet sich die Hoffnung auf ein baldiges Ende der kalten Jahreszeit. Richtig kaltes Winterwetter gab es zeitweilig bisher nur im Januar des noch jungen Jahres. Während im Dezember in den tieferen Lagen Thüringens der Schneefall nicht an einem Tag zu einer geschlossenen Schneedecke reichte und auch kein Tag mit Dauerfrost aufwarten konnte, war der Januar etwas winterlicher.

An 20 Tagen lag Eisenach und sein tiefer gelegenes Umland unter einer mehr oder weniger hohen Schneedecke. Passend dazu kletterte das Quecksilber im Thermometer an acht Eistagen nicht über den Gefrierpunkt. Unterbrochen wurde die weiße Pracht immer wieder von milder Atlantikluft, die mit Regen und fast vorfrühlingshaften Temperaturen dem Schnee den Garaus machte. In den hohen Lagen des Thüringer Waldes aber war Ski und Rodeln gut.

Der Lichtmesstag weckt auch unsere Erwartungen auf den nahen Frühling. Unterstützt wird die Sehnsucht nach dem Lenz ebenfalls durch die ersten Blüten der leuchtend gelben Winterlinge.