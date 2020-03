Erste Eisenacher Patientin als gesund eingestuft

Die gute Nachricht zuerst: Die erste Eisenacher Corona-Patientin ist gesund, vermeldet das Gesundheitsamt. Das ist aber eine Momentaufnahme. Ein wenig Fassungslosigkeit hingegen liegt in der Stimme von Klinikum-Geschäftsführer Thomas Breidenbach. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Das ist fast wie am Tag der offenen Tür“. Eigentlich herrscht wegen des Coronavirus ein grundsätzliches Besuchsverbot am St.-Georg-Klinikum. Doch viele Menschen halten sich nicht dran, sie laufen einfach am Empfang durch, nutzen Seitentüren oder gelangen mitten durch die Notaufnahme in die Klinikumsgebäude.

„Menschlich kann ich die Sorgen, Ängste und das Bedürfnis den geliebten Menschen zu besuchen, verstehen. Aber es muss doch jeder begreifen, dass es um den Schutz der vielfach ohnehin schon geschwächten Patienten und natürlich um den Schutz unserer Mitarbeiter geht“, so Breidenbach. Deshalb sind nun alle Außentüren des Klinikums fest verschlossen. Hinein gelangt man nur noch durch den Haupteingang oder in die Notaufnahme. Und an diesen beiden Stellen kontrollieren seit Donnerstagmittag, 19. März, Mitarbeiter eines vom Klinikum beauftragten Wachschutzes.

Hinein dürfen nur Patienten und Mitarbeiter. Dazu kommen jeweils in Absprache Angehörige von Patienten, die im Sterben liegen, und Angehörige von Kleinkindern bis fünf Jahre sowie Väter, die bei der Geburt ihres Kindes dabei sein wollen. Werdende Väter dürfen aber nur den Kreißsaal, nicht die Station betreten. Grundsätzlich darf kein Besucher in das Klinikum, der an Atemwegsinfektionen oder Corona leidet. Zudem werden alle Besucher namentlich registriert.

Während das Klinikum die bereits angeordneten Vorgaben zum Corona-Schutz durchsetzt, drehen Land, Kreis und Stadt die Schrauben noch einmal deutlich fester an. Wobei das Leben als Momentaufnahme auch eine gute Nachricht bereit hält. So gab es nach Angaben des Gesundheitsamtes in der Region (Stand 19. März, 15 Uhr) sechs nachgewiesene Coronafälle zwei Männer im Nord-, zwei Männer und eine Frau im Südkreis und eine Frau in der Stadt). Das ist ein Fall weniger als am Tag zuvor, weil eine Frau aus Eisenach die Krankheit überstanden hat und als gesund gilt. Die Zahl der Menschen, die in Quarantäne sind, steigt allerdings noch einmal von 37 auf nun 57 (drei Menschen im Nord- und 54 im Südkreis).

Der Wasserspielplatz in Ruhla ist bereits seit 17. März gesperrt, nun gilt das Nutzungsverbot für Spielplätze in der ganzen Region. Foto: Peter Rossbach

Das Land hatte bereits weitere Verschärfungen angeordnet, die nun mit der Sitzung des Krisenstabes Pandemie beim Kreis unter Beteiligung der Stadt Eisenach, in eine Allgemeinverfügung gegossen worden. Und das ist schon heftig. Mit der Verfügung werden alle Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen ab 20. März bis 19. April verboten. Das betrifft die private Geburtstagsfeier genauso wie Gottesdienste oder Gruppenwanderungen. Alles verboten.

Sonderregelungen gibt es für Trauerfeiern. Diese müssen unter freiem Himmel stattfinden. Teilnehmen dürfen nur Verwandte ersten und zweiten Grades der/des Verstorbenen, der Trauerredner oder Geistliche und das Personal des Bestattungsunternehmens. Bei Hochzeiten dürfen neben den Eheschließenden und dem Standesbeamten nur die Trauzeugen und die Eltern und Kinder der Eheschließenden dabei sein.

Und auch der Einzelhandel ist nun nahezu komplett von Schließung betroffen, außer jenen, die dringend geöffnet bleiben müssen – Lebensmittelgeschäfte, Banken, Sparkassen, Apotheken, Tankstellen, Tierbedarf und ein paar weitere. Nun gilt das Verbot, den Laden zu öffnen, unter anderem auch für Gaststätten und Friseure.

In den Läden, die noch offen bleiben dürfen, muss aber der jeweilige Inhaber dafür sorgen, dass der geforderte Abstand zwischen den Menschen von mindestens 1,50 Meter eingehalten wird. Wenn sich Kunden nicht dran halten, heißt es in der Verfügung, „sind unverzüglich Hausverbote auszusprechen“.

Zuvor hatten die Oberhäupter der großen Städte Thüringens das Land darauf gedrängt, dass „schnell, einheitlich und streng“ vorgegangen wird, so Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). „Der Anfang der Woche entstandene Flickenteppich an Maßnahmen über den Freistaat verteilt war aus unserer Sicht hochgradig schwierig. In den Städten haben wir die Menschen in den Cafés dicht an dicht sitzend gesehen“ – und das bei steigenden Fallzahlen in Thüringen. „Ich bin froh, dass wir mit dem Land in den Gesprächen schnell eine gemeinsame Linie gefunden haben“, so Wolf.

Die Stadt kündigte auf Anfrage an, dass das Ordnungsamt ab morgen und bei Bedarf über Amtshilfe auch mit der Polizei, die Einhaltung der Bestimmungen kontrollieren wird. Man stehe vor einer besonderen Herausforderung, so Wolf. „Da braucht es unseren Zusammenhalt, einen kühlen Kopf und den Blick und das Herz für den Anderen, den Mitmenschen. Ein Lächeln mag nicht direkt helfen, es schadet aber auch nicht. Ein gutes Wort verhindert den Virus nicht, aber es hilft der Seele. Vielleicht schaffen wir es, dass der jetzt eingeforderte Abstand voneinander uns am Ende näher zusammenbringt.“

Der komplette Wortlaut der sechsseitigen Verfügung ist auf den Internetseiten des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach zu finden.