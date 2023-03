Erste Entwürfe für geplanten Schulerweiterungsbau vorgestellt

Die Oberstufenleiterin Doris Rommel erklärt dem früheren Schulleiter Gerhard Lorenz anhand von Bauplänen, wie der Schulanbau einmal aussehen soll. Am Standort Wartburgallee sollen beide Schulteile zusammengefasst werden.

Eisenach. Tag der offenen Tür im Ernst-Abbe-Gymnasium trifft am Samstagvormittag in Haus 2 auf ein prächtiges Besucher-Interesse.

„Der Stundenplan wird mit unseren Lehrern komplett abgedeckt, nur bei Krankheit kann es eventuell zu Stundenausfällen kommen“, freut sich die Leiterin des Ernst-Abbe-Gymnasiums, Elke Menzel, über rund 50 Lehrkräfte, die derzeit knapp 600 Schüler unterrichten.

Abbe-Pädagogen unterstützen an der Goetheschule und der Regelschule in Berka/Werra. Menzel, die im achten Jahr das Gymnasium leitet, geht von einer Dreizügigkeit der neuen Klassenstufe 5 nach den Sommerferien aus. „Wir könnten auch eine vierte 5. Klasse bilden – der Platz wäre da“, betont sie. Stolz ist Menzel über die erneute Zertifizierung als MINT-EC-Schule aufgrund der Ausrichtung auf Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Technik und Informatik.

Schüler entwickeln mit Masken eine Choreographie

Auf überaus großes Interesse trifft die „Schülerinszenierung mit Masken“, bei der nicht alle Zuschauer Sitzplätze in der Turnhalle finden. Foto: Norman Meißner

Während im Haupthaus an der Wartburgallee die Zahl Neugieriger erwartungsgemäß verhalten ausfällt, schieben sich die Besucherströme am Theaterplatz im Haus 2 für die Klassenstufen 5 bis 7 gedrängt durch die Flure. Auf großes Interesse trifft dort die „Schülerinszenierung mit Masken“, bei der nicht alle Zuschauer Sitzplätze in der Turnhalle finden. „Die Schüler hatten die Aufgabe, mit neutralen Masken eine Choreographie zu entwickeln und einzustudieren“, sagt Etienne Rotermund, Lehrer für das Fach „Darstellen&Gestalten“, über diese kleine Premiere.

Marco Becker (von links), Antonia Lang, Lina Ilgen, Max Weller und Marco Hilger informieren die Gäste über die Arbeit der hiesigen Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Foto: Norman Meißner

Antonia Lang, Lina Ilgen, Marco Becker sowie Max Weller und Marco Hilger informieren die Gäste über die Arbeit der hiesigen Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). „Man muss zwar viel lernen, aber es macht richtig Spaß“, sagt Rettungsschwimmer Marco Hilger. „Zum Ausbildungsplan“, so Marco Becker, „gehört auch der Katastrophenschutz.“

Die Elftklässler Nicolas Kreisst, Karl Böber, Jasmin Meyfarth, Hanna Weber, Paul Hutschenreuther und Chemielehrerin Olga Krug (von links) beim Herstellen eines Messingüberzugs auf Kupfermünzen. Foto: Norman Meißner

Die Lehrer beantworten eine Flut an Fragen von Eltern mit Kindern im letzten Grundschuljahr. Mitunter umringen stattliche Menschentrauben oder Warteschlangen die Pädagogen. „Wir sind Patenwaldschule des Nationalpark Hainich und präsentieren heute Ergebnisse von Projekten und Exkursionen“, informiert Biologie-Lehrerin Marianne Börner.

Die Elftklässlerinnen Hannah Siemon, Juliane Rabich, Amelie Hasert und Despoina Chalatsi (von links) bieten selbstgemachten Kuchen zum Tag der offenen Tür. Foto: Norman Meißner

Ein ähnlich großes Interesse weckt im Haus 1 eine Schautafel, auf der erste Entwürfe für den geplanten Schulerweiterungsbau den Betrachter anstrahlen. „Es wurde dazu eine Arbeitsgruppe gebildet, um den Fachverstand der Lehrer für die Fachkabinette einfließen zu lassen“, so Menzel. Im Zuge der Bauarbeiten verschwindet der hofseitige Turnhallen-Anbau für die Sportgeräte. Der geplante Neubau schließt im Westen an die Sporthalle, zieht sich entlang der Grimmelgasse, dann U-förmig über den Lehrerparkplatz und zurück zum Schulhof bis knapp vor dem rückwärtigen Eingang. Die untere Etage ist der Mensa/ Aula sowie dem Fach „Darstellen&Gestalten“ vorbehalten. Die mittlere Ebene beherbergt Räume für Musik, Biologie und das Fach Mensch-Natur-Technik, die obere Etage das Chemielabor und das Informatikkabinett. Ein neuer Lift erschließt barrierefrei den Alt- und den Neubau. Im Musikraum im Altbau entsteht das neue Lehrerzimmer für das gesamte Gymnasium. Nach derzeitigem Planungsstand starten die Bauarbeiten voraussichtlich in anderthalb Jahren.