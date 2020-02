Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erste Spenden für Figur und Brunnen

Während der Sanierung der Sanitäranlagen in der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ war im Vorgarten der Musikschule eine Statuette aus Stahlbeton gesichert worden, die einen ehemaligen Springbrunnen zierte (unsere Zeitung berichtete). Leser hatten sich im Sommer an uns gewandt, weil es ihnen seltsam vorgekommen war, dass die Skulptur – sie stellt einen Zeitungsjungen dar, der an die einstige Nutzung des Gebäudes als Verlagshaus der Eisenacher Tagespost erinnert – plötzlich ohne Kopf und Arm auf der Erde lag.

Die Figur war abgenommen worden, weil der Brunnen versetzt werden musste, um Platz für den übergangsweise stehenden Sanitärcontainer zu schaffen. Danach wurde die Figur eingelagert, bestimmte Teile hatte Musikschulleiterin Sylvia Löchner bereits an sich genommen. Seit längerem trug sich die Musikschule mit der Idee, den Brunnen wiederherzustellen, berichtet die Musikschulleiterin. So wurde dann Ende letzten Jahres eine Spendenaktion für die Wiederherstellung des Brunnens und der Figuren ins Leben gerufen. Zum Weihnachtskonzert 2019 kamen knapp über 1000 Euro zusammen, freut sich die Direktorin. Mit dem Geld konnten bereits die Pumpe angeschafft und nötige Leitungen verlegt werden. Jetzt wird Geld benötigt für die Anfertigung des zweiten Frosches sowie die Restaurierung des Botenjungen. Spenden nimmt die Musikschule „Johann Sebastian Bach“ entgegen. Ansprechpartnerin ist Sylvia Löchner. Unterstützung signalisiert hat bereits der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs.