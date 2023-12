Erster Advent in den Treffurter Höfen wird ein Erfolg

Treffurt Besucher nehmen begeistert an Führungen durch den Mainzer Hof teil

In der Fachwerkstatt an der Werra wurde am Samstag erstmals zum „Advent in den Treffurter Höfen“ eingeladen und die Premiere war überaus gelungen. Zahlreiche Treffurter und ihre Gäste nutzten den Nachmittag, um auch einen Ausflug in die Geschichte der Stadt zu machen.

Das Dach ist gesichert: Wolfram Stecher, Vorsitzender Förderverein Hessischer Hof), vorm ausgebesserten Dachstuhl im Mainzer Hof. Foto: Dirk Bernkopf

Hinter den sanierungsbedürftigen Fassaden von Mainzer und Hessischem Hof, da wo einst das Grundstück des Sächsischen Hofes angrenzte, verkaufen Mitglieder des Fördervereins Hessischer Hof Kuchen und Kaffee, während andere Vereinsmitglieder zu Rundgängen durch den rohbaugesicherten Mainzer Hof einladen.

Als die Eigentümerfamilien vom Grundstück des nicht mehr existenten Sächsischen Hofes, Gaumnitz und Stoll, fragten, ob man nicht gemeinsam einen Adventsmarkt gestalten wolle, sagte man sofort zu, schildert Bürgermeister Michael Reinz (parteilos), selbst Mitglied im Förderverein. Und so steht er am Samstag am Schnittpunkt der einst dreifachen Herrensitze und verkauft mit Manja Rosenbusch und weiteren Helfern selbst gebackene Waffeln zur besten Kaffeezeit.

Das Interesse, den ehemaligen Mainzer Hof von innen zu sehen, war groß. Foto: Dirk Bernkopf

„Schon zum Tag des offenen Denkmals öffneten wir erstmals die Türen des Mainzer Hofes und waren erstaunt über den großen Zuspruch von rund 200 Besuchern“, sagt Reinz zu einer Zeit, während immer mehr Besucher eintreffen.

Während der Vorrat an Waffelteig unerschöpflich scheint, muss Wolfram Stecher, Vorsitzender des Fördervereins Hessischer Hof, den Tank des Notstromaggregats hin und wieder nachfüllen. Damit wird eine Notbeleuchtung auf der Baustelle betrieben und die Schlange der Interessenten für eine Besichtigung reißt nicht ab. Gemeinsam mit Franz-Josef Stützer führt Stecher durch die Räume auf allen Etagen.

Bauarbeiter stoßen auf Überraschung beim Entkernen des Hessischen Hofes

Die Sicherung des Rohbaus des Mainzer Hofes wurde bereits in den Jahren 2019 bis 2021 vorgenommen und zu hundert Prozent mit Geldern von Bund und Land finanziert. Auch wenn sich Mancher über den Zustand im Innern noch entsetzt zeigt – das Dach ist dicht und der Erhalt des Gebäudes damit vorerst in trockenen Tüchern. „Uns fehlt allein ein Nutzungskonzept“, bekennt Stützer. Die Pläne, die Höfe als Ausbildungsobjekt und Schule für Auszubildende der Südthüringer Handwerkskammer zu nutzen, sind leider längst begraben.

Bürgermeister Michael Reinz und Manja Rosenbusch vom Verein Hessischer Hof verkauften Waffeln und Kaffee. Foto: Dirk Bernkopf

Im Erdgeschoss des Mainzer Hofes steht ein Fachwerkmodell des Hessischen Hofes. Für Stecher und Stützer ist das Nachbarhaus eindeutig das wertvollere. „Das war das reichste und schönste Gebäude von ganz Treffurt“, ist sich Stecher sicher. Der Zutritt zum Hessischen Hof ist am Samstag nicht möglich, er wird momentan entkernt.

Eine Kopie eines Briefes, datiert vom 6. Januar 1754, der vor wenigen Tagen im Fußboden des Hessischen Hofes gefunden wurde. Foto: Dirk Bernkopf / Funke Medien Thüringen

Bei diesen Arbeiten stieß man mit der Schaufel erst in der vergangenen Woche auf eine Überraschung. In einem sogenannten Fehlboden, er sollte schon vor Hunderten von Jahren den schiefen Originalfußboden ausgleichen, entdeckten Handwerker im Amtszimmer einen Brief vom 1. Januar 1754. „Das Schreiben war an Amtsvogt Christian Ernst Hoernigk adressiert“, weiß Wolfram Stecher und zeigt eine Kopie des Briefes. Der Inhalt wird derzeit noch erforscht und kann vielleicht zum nächsten Tag der offenen Tür schon vorgestellt werden.

Blick zum Hessischen Hof, der gerade entkernt wird. Foto: Dirk Bernkopf

Eine Bewirtung vor der katholischen Kirche, auf dem ehemaligen Sächsischen Hof, und ein Adventskonzert in der Kirche rundeten den gelungenen Tag ab.