Erstklassige Fernsicht vom Meisenstein zum Inselberg

Das Wochenende nach den Weihnachten war für viele Wanderzeit. Das Wetter bot beste Bedingungen und die Fernsicht war vor allem am Sonntag erstklassig. Ob im Hainich oder in und um Eisenach, die einschlägigen Wanderrouten waren gut frequentiert. Die Blechlawine im Mariental kündete von den vielen Ausflüglern im Eisenacher Süden. Auch im Raum Ruhla waren Menschen in der Natur unterwegs, viele auch auf dem Meisenstein. In unmittelbarer Nähe gibt es einige neue Wegweiser.