Erstmals ein Gipfelbuch am Gerberstein bei Ruhla

Ruhlas Rennsteigwegewart Tilo Freiboth studiert das neu von Peter Schmiedl am Gerberstein installierte Gipfelbuch. Dafür wurde das Gipfelbuch am Alexanderturm abgeschafft.

Die Sitzbank am Aussichtspunkt des Gerbersteins oberhalb von Glasbach ist neu hergerichtet, das Geländer an gleicher Stelle frisch gestrichen. Unterhalb der Felspartie haben der Ruhlaer Peter Schmiedl und sein Mitstreiter auch einen kleinen Holzkasten an einem Baum angebracht. Darin ist seit Kurzem ein Gipfelbuch platziert, in das sich bereits zahlreiche Wanderer eingetragen haben, leider mit reichlich Platzverschwendung, wie der Ruhlaer Rennsteigwegewart Tilo Freiboth (Foto) konstatiert. „Kleiner und kompakter wäre mehr“, sagt er. Das ehemals am Alexanderturm stationierte Gipfelbuch haben die Initiatoren entfernt. Dort war das Buch immer wieder von Unholden beschädigt und Seiten zerrissen worden. „Auf den Gerberstein verlaufen sich weniger Jugendliche“, sagt Ruhlas Ortschronist Detlef Fuhlrott, da sei das Gipfelbuch geschützter aufgehoben.