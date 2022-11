Erweiterte Öffnungszeiten im Eisenacher Rathaus

Eisenach. Eisenacher Stadtverwaltung mit mehr Service.

Ab dem 1. Dezember ist die Eisenacher Stadtverwaltung zu folgenden Zeiten für alle Eisenacher geöffnet: Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, am Donnerstag auch zwischen 14 und 16 Uhr. Dies sind Kern-Erreichbarkeiten, die immer abgedeckt werden. Darüber hinaus können jederzeit außerhalb dieser Zeiten Termine vereinbart werden. Dies ist grundsätzlich in der Zeit von Montag bis Mittwoch von 6.15 Uhr bis 18 Uhr, am Donnerstag von 6.15 bis 19 Uhr und freitags von 6.15 bis 16 Uhr möglich.

Öffnungszeiten, Telefonnummern und E-Mailkontakten zur individuellen Terminabsprache sind auf den Seiten der einzelnen Fachdienste und Fachgebiete auf der Internetseite zu finden. Bei Fragen hilft die Telefon-Zentrale weiter, Tel.: 03691 670-800.