Es erklingen wieder die „Geigen der Liebe“

Unsere Wohnzimmer-Musiker sind fleißig. So steuert auch das Ehepaar Simona und Gheorghe Balan als Duo Aliquot noch ein weiteres Stück zu den „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“ bei. Diesmal sind die beiden Virtuosen auf ihren „Viole d’amore“ mit der „Fuga“ des flämischen Komponisten Anton Huberty zu erleben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte Foto: Andreas Wetzel

Simona Balan (Viola d’amore, Violine, Barockvioline) nahm schon in frühen Jahren Unterricht im Fach Geige am Musiklyzeum N°1 in Bukarest (Rumänien). Später studierte sie an der Hochschule für Musik in Leipzig. Von 1978 bis 2017 war sie Mitglied der Landeskapelle Eisenach. Gheorghe Balan begann seine Ausbildung im Fach Viola im Alter von elf Jahren an der Musikschule Botosani (Rumänien) und setzte sie an der Spezialmusikschule in Konstanza fort. In Rumänien führten ihn erste Engagements zur Staatsphilharmonie Botosani und ans Lyrische Theater in Konstanza.

Im Jahr 2006 begann er mit dem Spiel der Viola d’amore. Die Musiker waren feste Ensemble-Mitglieder der Landeskapelle Eisenach von 1978/1980 bis zu deren Auflösung und widmeten sich bereits zu Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn neben der Orchestermusik mit großer Liebe der Kammermusik. Mit dem Streichquartett Divertimento gehören die Balans zu einem festen Bestandteil des Eisenacher Kammermusikgeschehens wurden. Im Jahr 2008 gründeten sie das Duo Aliquot, um dem Publikum die Besonderheiten der Viola d’amore nahezubringen. Auftritte führten sie in viele Länder Europas.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: eisenach@thueringer-allgemeine.de. Hören kann man die Beiträge im Internet unter ta-eisenach.de.