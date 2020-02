Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es funkte beim Bockbierfest am Eisenacher Stiegk

Gerade feierten Ursula (83) und Siegfried König (86) ihre eiserne Hochzeit. 65 Jahre sind sie verheiratet und lieben sich wie am ersten Tag. Im Familien- und Freundeskreis gefeiert wird am Samstag. Kennen gelernt haben sich Siegfried und Ursula am 24. November 1951 eher zufällig bei einem Bockbierfest am Eisenacher Stiegk. Der Verlobung 1953 folgte am 22. Februar 1955 die Hochzeit, erst standesamtlich, wenig später traute sie Pfarrer Viktor in der Annenkirche.

Im Dezember 1956 kam Tochter Ilona zur Welt. Heute haben die Königs zwei Enkel und drei Urenkel. Siegfried, ein Eisenacher, ging in die Katharinenschule, lernte Autoschlosser bei der Firma Töpfer, blieb 20 Jahre dort und erwarb den Ruf eines der besten „Autoschrauber“ Eisenachs. Er absolvierte nachträglich die 10. Klasse und strebte auch die Kfz-Meisterprüfung an, als ihn ein schwerer Unfall zurückwarf. Nach seiner Genesung sattelte er aus gesundheitlichen Gründen um, absolvierte die Schweißerprüfung, war vier Jahre bei Heizungsbau Salzmann tätig, ehe er 1975 zum VEB Laborchemie Eisenach wechselte und dort in der Werkstatt alles reparierte und instand hielt, was anfiel. Er erinnert sich noch gut, gleich anfangs seiner Laborchemie-Zeit die marode Heizungsanlage in Ordnung gebracht zu haben. Auch Ursula war ab 1959 in diesem Betrieb tätig. Geboren wurde sie in Kornwestheim bei Stuttgart als Tochter eines Offiziers. Noch vor Kriegsende verschlug es ihre Familie nach Eisenach. Hier ging sie in die Katharinenschule, lernte in der Buchdruckerei Kästner. Nach der Geburt von Ilona erfüllte sie ihre Mutterpflichten. 1990 gingen die Königs in die Altersteilzeit und danach in den Vorruhestand. Seit 1983 lebt das Paar am Michelsbach, sie gehen immer noch gern ihren Hobbys nach, soweit dies die gesundheitliche Verfassung zulässt: Haus, Garten und Wandern, letzteres mit Freunden etwa einmal pro Woche. Auch Theater, klassische Musik und die alljährlichen Treffen mit ehemaligen Kollegen von Laborchemie gehören dazu.