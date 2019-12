Es geht in Eisenach um Zukunftsperspektiven

Safi Nematullah hat auch dank der Asyl- und Flüchtlingsberatung der Caritas seit seiner Ankunft in Deutschland viel für sich und seine Familie erreichen können. Erst am Donnerstag suchte der Mann aus Afghanistan in der Hauptberatungsstelle am Rot-Kreuz-Weg wieder Rat. Es ging um den Umzug und einen neuen Mietvertrag, um Arzttermine, um Anträge für Elterngeld. Shradha Thapa-Schmidt hilft ihm regelmäßig bei der Bewältigung des Alltags. Sie ist Fachdienstleiterin bei der Caritas Asyl- und Flüchtlingssozialberatung der Caritasregion Südthüringen und kennt seine Geschichte. Dass seine Familie im Nachhinein nach Deutschland kommen konnte, daran hat auch sie ihren Anteil.

Seit 2013 arbeitet die 37-Jährige bei der Caritas. Seit zehn Jahren bietet der Wohlfahrtsverband hier in Eisenach die soziale Betreuung und Beratung für Asylbewerber/-innen, anerkannte Flüchtlinge und ihre Familienangehörigen an. Die Arbeit hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Während die 37-Jährige anfangs nur Asylbewerber und Menschen mit Duldung beriet, kamen später vor allem durch die Flüchtlingswelle neue Zielgruppen hinzu. Mittlerweile findet in den drei Standorten der Caritas eine Gesamtberatung für alle Menschen mit Migrationshintergrund statt. Ein Sitz befindet sich im Rot-Kreuz-Weg 1, weitere Beratungsstellen gibt es in der Alexander- und Friedenstraße. Acht Mitarbeiter, darunter auch Teilzeitbeschäftigte, kümmern sich derzeit um über 500 Fälle im Jahr. Seit Mai dieses Jahres gibt es zudem im Rot-Kreuz-Weg eine halbe Stelle für Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, die in Eisenach und im Wartburgkreis leben. Alle anderen Beratungsfälle haben ihren Wohnsitz in Eisenach.

„2013, als ich anfing, kamen viele meiner Klienten aus dem Balkanbereich“, erinnert sich die gebürtige Nepalesin, die seit 2006 in Deutschland lebt. Die Beratungsarbeit habe sich vor allem um Anerkennungsverfahren gedreht. 2016 änderte sich das schlagartig. Ab da galt es andere Themen zu klären. „Wir haben uns viel neues Wissen angeeignet, immer wieder kamen neue Gesetze dazu“, schildert die 37-Jährige. Auch welche, die die Arbeit positiv veränderten. Als Beispiel nennt Thapa-Schmidt, dass es nun per Gesetz neue Duldungsmöglichkeiten gibt. So habe ein junger Mann aus Somalia, der in einem Flüchtlingscamp in Äthiopien geboren wurde und nie Papiere besessen hat, über die Beschäftigungsduldung eine Zukunftsperspektive in Deutschland.

In der Beratung der Gegenwart geht es vor allem die Existenzsicherung von Menschen mit Migration. Wie kommen sie schnell in Arbeit, wie die Kinder in Schule oder Kindergarten? „Es ist wunderbar zu sehen, wie sich Klienten entwickeln“, freut sich Shradha Thapa-Schmidt. Natürlich gibt es auch Probleme. Aber die 37-Jährige hat gelernt, sich durchzusetzen. Emanzipation sei ihr wichtig, betont die Fachdienstleiterin. Um so mehr freut es sie, wenn junge Frauen kommen, um sich über Studienmöglichkeiten zu informieren, den Umzug von der Familie in eine andere Stadt erwägen. All das zeigt, dass sie die neue Kultur leben wollen.

Insgesamt zieht Shradha Thapa-Schmidt mit Blick auf zehn Jahre Asylberatung eine positive Bilanz. „Wir helfen vielen, auch im neuen Leben klar zu kommen.“