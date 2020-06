Es gibt viele Probleme im Eisenacher Mariental

Eisenach. Das Eisenacher Mariental ist Ausgangspunkt für Touren in die Drachenschlucht und zur Wartburg. In Wander-Hochzeiten häufen sich die Probleme.

„Es ist gut, miteinander zu reden“, sagt SPD-Stadtrat Ronny Kraft. Er hat sich am Donnerstag mit Antje Gössel von der Initiative Sauberes Mariental und Revierförster Stefan Wichmann auf dem Parkplatz an der Phantasie im Eisenacher Mariental getroffen.

Das chaotische Parken am Pfingstwochenende im gesamten Mariental hat Jonny Kraft veranlasst, mit einem Antrag im Stadtrat aktiv zu werden. Er will Ranger einsetzen, die die Besucher auf das richtige Verhalten hinweisen.

SPD-Stadtrat Jonny Kraft, Revierförster Stefan Wichmann und Antje Gössel von der Initiative Sauberes Mariental (von links) schauen sich die Situation im Mariental an. Foto: Birgit Schellbach

Am Donnerstag fällt auf, dass der Parkplatz an der Phantasie, der im Gegensatz zu den anderen großen Parkplätzen im Mariental kostenlos ist, kaum genutzt wird. Während direkt an der Bundesstraße 19 selbst an diesem regnerischen Vormittag Auto an Auto steht.

Viele Ausflügler wollen so nah wie möglich an den Attraktionen parken. Aufgrund der Nachfrage ist entlang der Bundesstraße ein breiter Parkstreifen angelegt worden. „Wir waren dagegen und wollten lieber einen Shuttle-Service einrichten. Davon hätte auch Wartburgmobil profitieren können“, erklärt Antje Gössel.

Hinweise zur Wartburgund zur Drachenschlucht fehlen

Die Parkplätze sind geschaffen, es gibt Papierkörbe, um den Müll zu entsorgen. Doch es fehlen Hinweise: Wo geht es zur Drachenschlucht, wo zur Wartburg?

„Viele finden den Einstieg in die Wichmannpromenade nicht“, weist Antje Gössel auf ein Problem hin. Jonny Kraft möchte daher mehrere Übergänge von der Bundesstraße zur Promenade schaffen und ausschildern.

Auf der anderen Seite der B 19 sind Leitplanken gesetzt worden, weil die Böschung an einigen Stellen in den Marienbach abzurutschen drohte. Eine solch kritische Situation existiert aktuell am offiziellen Übergang von der Wichmannpromenade über die B 19 zum Eingang der Drachenschlucht. Dort muss wahrscheinlich richtig baulich etwas getan werden. Stefan Wichmann weist darauf hin, dass mehrere Partner beteiligt sind: Forstamt, Tiefbauamt, Naturschutz, Wasserbehörde.

Dass die Probleme so komplex sind, hätte Jonny Kraft anfangs nicht gedacht: „Um so wichtiger ist, möglichst alle an einen Tisch zu bringen“. Das sei auch ein Anliegen seines Antrags.

Am Parkstreifen entlang der Bundesstraße 19 fehlen Hinweise, wie es von dort zur Wichmannpromenade geht, die der Hauptwanderweg ist. Foto: Birgit Schellbach

Weiter geht es in die Drachenschlucht. Antje Gössel zeigt mehrere Trampel- und Kletterpfade abseits des Hauptweges, die ihrer Meinung nach erst in letzter Zeit entstanden sind. Dort wächst kaum noch eine Pflanze. Schlimm findet sie, dass an einer Stelle die Türkenbundlilie komplett verschwunden ist. Stefan Wichmann sieht das nicht ganz so kritisch. Die Türkenbundlilie sei zwar eine schöne Blume, stehe aber nicht auf der roten Liste. Es könne auch sein, dass sie von Wildtieren abgefressen worden sei. Das zweiblütige Veilchen sei aber weiter zu entdecken, ebenso diverse Lurche und Wasseramseln. Den Revierförster beunruhigen viel mehr die Trockenschäden in der Drachenschlucht infolge des Klimawandels. Oder die Abwässer, die von der Bundesstraße über die Felsen eingeleitet werden.

„Dennoch sollten wir den Besuchern mehr bewusst machen, dass sie sich in einem geschützten Gebiet befinden“, möchte Jonny Kraft für mehr Informationen sorgen, sowohl mit Schildern vor Ort als auch Beiträgen im Internet.

Förster Wichmann wiederum hat mit Schildern keine guten Erfahrungen: „Die Leute lesen es nicht.“ Auch Geländer zur Absperrung hält er nicht für zweckmäßig. Diese müssten ständig geprüft und gewartet werden. So viele Mitarbeiter habe das Forstamt nicht. Die Idee mit den Rangern aber habe man auch schon diskutiert.

Dieser Bereich nahe der Zufahrt zum Wanderparkplatz an der „Phantasie“ ist jüngst aufgelockert und neu angesät worden. Doch am Pfingstwochenende ist dort trotz Schildern und Warnbake geparkt worden. Foto: Birgit Schellbach

Das Aufkommen an Müll hält sich am Donnerstag in Grenzen. Einmal in der Woche wird in der Drachenschlucht gesammelt, erklärt der Revierförster. Und seit 2016 ist außerdem die ehrenamtliche Initiative Sauberes Mariental aktiv, die sich um das gesamte Gebiet kümmert.

Am 8. Juni wird es einen weiteren Termin geben, dann in noch größerer Runde, und am 9. Juni wird Jonny Kraft seinen Antrag im Stadtrat begründen.