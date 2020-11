„Es ist entscheidend, in welchem Geist wir unterwegs, tätig und untätig sind“

Seit drei Jahrzehnten erinnern die Werratal- und Rennsteigvereine aus Herleshausen, Lauchröden, Wartha-Göringen, Neuenhof-Hörschel und Stedtfeld an den Mauerfall am 9. November 1989. In diesem Jahr fällt die Gedenkfeier Corona zum Opfer. Der frühere Fernbreitenbacher Pfarrer Reinhard Höfling hätte die Festrede gehalten, die wir in Auszügen wiedergeben:

Unser Leben ist oft so angefüllt, dass wir schon am Abend manchmal nicht mehr wissen, was tagsüber alles gewesen ist. Aber dann gibt es Ereignisse, die sind so markant, dass man noch nach Jahrzehnten genau weiß, womit man persönlich gerade beschäftigt war, als die Nachricht von diesem Ereignis uns erreicht hat. Dazu gehört das Geschehen jenes Donnerstagabends, des 9. Novembers 1989. Eigentlich war es nur eine Pressekonferenz mit Günter Schabowski, damals Sekretär für Informationswesen des Politbüros und ZK der SED, im Fernsehen.

„Sternstunden der Menschheit“ haben das wohl so an sich

Einige junge Leute und ich waren gerade in unserem Kirchengemeinderaum in Fernbreitenbach versammelt, um das für den nächsten Abend geplante Friedensgebet vorzubereiten. Noch ganz deutlich habe ich vor Augen, als meine Frau in unsere Runde kam und sagte: „Die Grenze ist offen!“ Für uns, die wir von Kind auf durch den Wohnort im oder am Sperrgebiet mit der Grenzsituation konfrontiert waren, war diese Nachricht zu groß und zu unvorstellbar, um sie gleich begreifen zu können. „Sternstunden der Menschheit“ haben das wohl so an sich, folgt man den Gedanken Stefan Zweigs in seinem gleichnamigen Buch.

Nachdem diese Nachricht langsam anzukommen begann, war sie für mich eine innere Bestätigung, mit den Friedensgebeten auf dem richtigen Weg zu sein. Besonders, weil mir immer noch dieses mulmige Gefühl, das alle Aktivitäten begleitete, in guter Erinnerung ist. Niemand konnte wirklich wissen, wie die Staatsmacht reagieren würde. Wir dürfen nicht vergessen, die DDR war eine bewaffnete Diktatur und Friedensgebete, gar in Grenznähe, konnten ihr nicht wirklich gefallen.

Mir hat sich damals ein Bibelwort aus dem Buch des Propheten Sacharja ins Gedächtnis geheftet: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ Es ist meine feste Überzeugung, dass die ganze Bewegung von 1989 von diesem Geist Gottes bestimmt worden ist. Wer in unzähligen Kirchen der DDR die Hände zum Gebet für einen friedlichen Weg gefaltet hatte, konnte sie danach nicht zur Faust ballen. Das Symbol für den Geist Gottes wurde die leuchtende Kerze, von der einen Hand gehalten und von der anderen Hand vor der Zugluft geschützt.

Manchem Polizisten wurde sie sogar in dieser Weise in die Hände gegeben. Dieser Geist hat die Bewaffneten entwaffnet. „Wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit Kerzen!“ Diese Aussage eines Generals bestätigt das genannte Bibelwort. Gerade der 9. November in seiner geschichtlichen Ambivalenz führt uns deutlich vor Augen: Es ist entscheidend, in welchem Geist wir unterwegs, tätig und untätig sind. Darum ist die Erinnerung von grundlegender Bedeutung.

In diesem Jahr fällt das Gedenken anders aus. Es ist ein stilleres und vielleicht auch nachdenklicheres Gedenken und der guten Chance, eigenen Erinnerungen, Gedanken, Erfahrungen Raum zu geben. Und vielleicht fällt es unseren Kindern und Enkeln auf, dass wir plötzlich so nachdenklich oder so freudig gestimmt sind. Wenn sie dann fragen: „Warum schaust Du heute so nachdenklich oder so freudig?“

Dann müssen wir ihnen von allem erzählen, was wir erlebt und gedacht haben und wie es damals war. Dabei dürfen wir nicht vergessen, von dem Geist zu erzählen, der 1989 diesen unvorstellbaren Umbruch zu einem gelungenem friedlichen Jahrhundertereignis werden ließ.