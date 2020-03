Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es soll bunter werden

Schneeglöckchen, Krokusse – überall blitzen Frühlingsboten hervor. Wetter hingegen gibt es wie im April, am Sonntag donnerte es in Eisenach, es regnete wie aus Kübeln, dann schien wieder die Sonne – fast jeder wollte sofort vor die Tür an die frische Luft.

Letzte Woche kam für wenige Stunden ein Hauch von Schnee bis ins Flachland. Wir wünschen uns doch aber jetzt den Frühling, dass die Natur uns wieder in bunteren Farben erfreut. Bald ist Sommergewinn. Wer sich nach Farben sehnt, sollte den Blütenfrauen mal einen Besuch abstatten. Dort strahlt es kräftig bunt – ein toller Anblick. Am Sonnabend entdeckte ich die bunten Papierblüten im Sekretariat des Ernst-Abbe-Gymnasiums, auch in manchen Läden stehen bereits Sträuße aus Blütenzweigen. Wer selbst keine Papierblüten drehen kann, muss nicht verzweifeln. Zweige voller bunter Blüten gibt es bei den Blütenfrauen zu kaufen. Sie sind gar nicht teuer, und schnell wird daraus ein schöner Strauß. Außerdem unterstützt man auf diese Weise den Eisenacher Sommergewinn, denn das Geld aus dem Verkauf der Blütenzweige fließt in die Ausgestaltung des Frühlingsfestes. Vielleicht animiert das ein paar Geschäfte-Inhaber und sie besorgen sich welche. So sieht unser Eisenach doch schnell bunter und frühlingshafter aus.