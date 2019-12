Essen oder verkaufen für den guten Zweck

Adventszeit, das ist die Hochzeit der Spenden und Hilfsaktionen. Zahlreiche Privatpersonen, Firmen, Schulen, Vereine und Institutionen ergreifen Initiative, um sozialen Projekten Geld oder Sachspenden zukommen zu lassen. Ein Thüringer Radiosender hat zum Beispiel aufgerufen, für das Kinderhospiz Mitteldeutschland aktiv zu werden und der Einrichtung damit Geld in die Kassen zu spülen. Die Freie Waldorfschule Eisenach und die Jakobschule gehören zu denjenigen, die diesem Aufruf gefolgt sind. In der Waldorfschule heißt es „Essen für den guten Zweck“.

Die 11. Klasse startete mit ihrer Lehrerin Stefanie Turba eine Sozialkunde-Epoche zum Thema Sozialstaat/soziale Gerechtigkeit. Klassensprecher Wenzel Schneider nahm den Radio-Aufruf beim Wort und spitzte seine Klasse an. Die Klasse sorgte in der Schule für reichlich Pausenversorgung. Der Erlös wird gespendet. Ähnliches zettelte die Klasse 10 der Schule an. Die gemeinschaftliche Spendendose ist noch geöffnet.

In der Grundschule Jakobschule legte sich die Klasse vier ins Zeug. An zwei Tagen veranstalteten die Schüler mit Erzieherin Marion Pöhlmann einen Flohmarkt. Kinder brachten aus ihren Zimmern mit, was ihnen entbehrlich schien, vom Buch bis zur Barbie-Puppe, vom Brettspiel bis zum Plüschtier. Bei solchen Aktionen kommen freilich keine großen Summer zusammen, aber für das Kinderhospiz gilt: auch Kleinvieh macht Mist. Überdies ist so eine Aktion ist auch gut für den Teamgeist.

Model spendet 15.000 Euro an zwei soziale Einrichtungen

Um ganz andere Summen geht es bei den Spenden größerer Unternehmen. Verdienst gemacht hat sich gerade auch die Model GmbH mit ihrem Werk in Berka/Werra. Model engagiert sich dieses Jahr mit einer Spende von insgesamt 15.000 Euro, zu gleichen Teilen an das Kinderhospiz Mitteldeutschland und das Hospiz St. Elisabeth in Eisenach. Die Einrichtungen leisten ihre sozialen Dienste im Umfeld des Model-Firmenstandorts. Die beiden Geschäftsführer, Jürgen Lemke und Dr. Bernd Leibeling, überbrachten die Spendenschecks. Mit diesen Spenden möchte die Model GmbH die Verbundenheit mit dem Lebensumfeld ihrer Mitarbeiter stärken und Dank und Wertschätzung für das Ehrenamt ausdrücken. „Der Hospizgedanke hat es verdient, einen dauerhaften Platz in der Gesellschaft einzunehmen“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Model GmbH entwickelt und produziert Display- und Verpackungslösungen aus Wellkarton mit über 450 Mitarbeitern am Standort Berka. Sie gehört zur familiengeführten Model-Gruppe, einem Schweizer Unternehmen mit mehr als 135-jähriger Firmengeschichte.

Das Hospiz St. Elisabeth profitiert auch von einer Aktion der AOK plus am heutigen Freitag. Zwischen 10.30 Uhr 18.30 Uhr können Menschen auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt am AOK-Stand das Jolinchen-Plüschtier gegen eine Spende von fünf Euro erwerben. Geld und einen Sack voller Geschenke nimmt dann am Abend Hospizleiter Hans Plager in Empfang.

Die einen hängen ihre Spende(n) gerne an die größere Glocke, andere lassen sozialen Einrichtungen oder Vereinen Geld im Flüsterbetrieb zukommen, machen daraus kein öffentliches Aufheben. Ein eingetragener Verein hat in der Regel aber größere Chancen bei Spenden von Unternehmen. Denn den steuerlichen Vorteil nehmen die meisten kommerziellen Spender natürlich gerne mit.