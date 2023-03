Euphorie ist abgeflaut, doch es braucht weiter Hilfe

Vserolod Marc (hinten links) war als Mitglied der christlichen Hilfsorganisation im April 2022 in Lwiw.

Eisenach. Seitdem Reinhard Schieck die ersten Hilfsgüter in die Ukraine fuhr und Menschen mit zurück nahm, ist ein Jahr vergangen und die Situation unverändert.

Vor gut einem Jahr erreichten die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine die Wartburgregion, im Bus des hiesigen Busunternehmers Reinhard Schieck. Mit Hilfsgütern war er als einer der ersten Richtung Ukraine aufgebrochen und brachte Menschen mit nach Eisenach. Eine überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität erfasste danach die Gesellschaft durch alle Bereiche.

Die Euphorie ist mittlerweile abgeflaut, sagt Reinhard Schieck. Er bekommt aber noch Anfragen von Spendenwilligen, etwa Firmen. Die Notwendigkeit, den Ukrainern, der Zivilbevölkerung zu helfen, ist ungebrochen groß, weiß der Unternehmer. Der Eine Welt Verein Eisenach sammelt seit Februar wieder Sachspenden.

Derzeit kein Kontakt mehr zum Deutsch-Ukrainer

Durch seine Hilfsaktionen hat Schieck gute Kontakte in die Ukraine. Eine Quelle ist der 22-Jährige Vserolod Marc, ein schon vor dem Krieg mit seiner Familie nach Deutschland übergesiedelter Ukrainer. Im Vorjahr unterstützte er eine christliche Hilfsorganisation in Lwiw, mit der auch Schieck kooperiert. Im März meldete sich Vserolod an die Front. Dort ist er Sanitäter, ohne Handy. Seither ist Schieck ohne Kontakt zum jungen Deutsch-Ukrainer.

Momentan ringt der Busunternehmer mit seiner eigenen Gesundheit, kann nicht so, wie er gerne möchte. Schieck bekommt Fotos aus dem Kriegsgebiet, die man nicht sehen und nicht öffentlich machen möchte. So grausam seien sie.

In Eisenach unterstützen neben den Behörden auch Privatleute ukrainische Flüchtlinge vor Ort nach Kräften, ohne öffentliches Aufsehen. Ein 37-jähriger Familienvater zählt dazu. Befreundete Ukrainer haben ihn in Gruppen der Internetplattform Telegram aufgenommen, in denen das Leid der Menschen vor Ort auf Fotos zu sehen ist. „Man kann diese Bilder nicht jeden Tag ansehen, sonst stumpft man ab“, sagt der Eisenacher.

Schulen in der Region sind mit Kindern von Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine gefordert. Das Verhalten einiger Kinder aus der Ukraine, berichten Lehrer, ist mitunter so schwierig wie die Kommunikation. Wie viel ist davon Trauma, seelische Verletzung, was nur Null-Bock? Alle schulischen Systeme müssten greifen, um solche Aufgaben zu bewältigen. Dazu zählt neben den Schulpsychologen auch der Mobile Sonderpädagogische Dienst mit seiner Diagnostik oder pädagogische Assistenten.

Sach- und Geldspenden braucht es in der Ukraine jedenfalls weiter, weiß Reinhard Schieck.