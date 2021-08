Evangelische Kirche feiert in Eisenach 75 Jahre Kreisdiakoniestellen

In der Georgenkirche am Markt in der Wartburgstadt Eisenach wird am 3. September die Gründung der Kreisdiakoniestellen vor 75 Jahren mit einem Festgottesdienst gewürdigt.

Eisenach. Festgottesdienst in der Georgenkirche Eisenach erinnert an die Gründung dieser Hilfseinrichtungen im Jahr 1946 in Eisenach.

Das 75-jährige Bestehen der Kreisdiakoniestellen wird am Freitag, den 3. September, um 15 Uhr in Eisenach – dem Ursprungsort der Kreisdiakoniestellen in Thüringen – mit einem zentralen Festgottesdienst in der Georgenkirche gefeiert, teilt Kirchenkreissozialarbeiterin Maike Röder mit.

Unter den Eindrücken des beendeten Zweiten Weltkrieges trafen sich in den ersten Septembertagen des Jahres 1945 in Eisenach Vertreter der evangelisch-lutherischen Landeskirche Thüringens, um zu besprechen, wie der überwältigenden Not von Heimkehrenden und Flüchtlingen entgegengetreten werden könne. Von seelsorgerischer Begleitung über vielfältige Hilfen der Versorgung mit notwendigen Lebensmitteln, Medikamenten, Bekleidung und Heizmaterialien bis hin zu Regenerationsangeboten für traumatisierte und ausgezehrte Menschen entstand ein vielfältiges Hilfsnetzwerk.

Parallel sollte Selbsthilfe und Selbstbefähigung der Betroffenen ermöglicht werden. Dies machte den Aufbau einer organisierten Struktur notwendig. So entstanden 1946 die Kreisstellen des evangelischen Hilfswerkes in Thüringen. Bis heute existieren in den meisten Thüringer Kirchenkreisen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland Kreisdiakoniestellen. Neben Seelsorge und Verkündigung bekennen sich die Kirchenkreise zur diakonischen Verantwortung.