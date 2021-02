Fabrikbesitzer aus Thal von Nazis verpönt, von Sowjets verhaftet

Thal. Die Geschichte der Metallwerke Naber in Thal ist ein Spiegel zweier ideologisch geprägter Diktaturen, in denen der Fabrikbesitzer Wilhelm Naber und sein Sohn Hellmuth erst Lehrgeld und 1945 schließlich mit dem Leben bezahlten.

Seit dem 28. September 1990, da stellte er beim Amt für offene Vermögensfragen den Antrag auf Entschädigung für die Enteignung der Firma Metallwerke Naber in Thal nach dem Zweiten Weltkrieg, ringt Rolf Naber (Erfurt) um eine gerechte Entschädigung der Nachfahren und nicht zuletzt um die Rehabilitierung seines Vaters und Großvaters. Beide, Fabrikbesitzer Wilhelm und Sohn Hellmuth Naber, kamen in Buchenwald ums Leben, im sowjetischen Speziallager Nummer 2. Rolf Nabers Wunsch ist es, dass auf dem Areal des heutigen Gesipa-Werkes in Thal eine Erinnerungstafel an die Inhaber der Vorgängerfirma und deren tragisches Schicksal hinweist.