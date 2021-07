Fahrbare Orgel ist in Wünschensuhl zu erleben

Kantor Klaus Rilke spielt auf der auf einer Lkw-Ladefläche befindlichen Open-Air-Orgel der Orgelbau-Werkstätten Otto Hoffmann aus Ostheim in der Rhön. Diese fahrbare Orgel ist am 22. Juli in Wünschensuhl zu erleben.

Wünschensuhl. Ein Konzert auf einer fahrbaren Orgel, ergänzt durch Trompetenklänge, findet in Wünschensuhl statt.

Zu einem Open-Air-Konzert mit Tom Anschütz an der Orgel und Steffen Naumann an der Trompete wird am Donnerstag, 22. Juli, 19.30 Uhr, auf den Festplatz an der Rengersmühle in Wünschensuhl eingeladen. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Händel, Pachelbel und Rinck. Eingesetzt wird eine fahrbare Konzertorgel. Es handelt sich um einen Lkw, der auf der Ladefläche eine fest eingebaute Orgelkonstruktion hat. Die Idee, eine fahrbare Orgel zu bauen, wurde 1998 von der damaligen Leitung des Thüringer Orgelsommers geboren und von der Ostheimer Orgelbaufirma Hofmann umgesetzt.

Kartenreservierung ist möglich per E-Mail: konzertreihe@orgelsommer.de; Tel.: 0157/ 38288796 (12 Euro).