Fahrgast greift Taxifahrer in Eisenach während Fahrt an und verursacht Unfall

Eisenach. In Eisenach wird ein Taxifahrer verletzt, als er während der Fahrt von einem Fahrgast angegriffen wird. Er krachte mit seinem Wagen in eine Leitplanke und kam in ein Krankenhaus.

Am Sonntag wurde ein Taxifahrer in Eisenach angegriffen. Nun sucht die Polizei nach den Tätern und bittet um Hilfe. Gegen 16 Uhr stiegen zwei Männer und eine Frau in ein Taxi in der Clemensstraße. Sie fuhren los und auf der B19 attackierte der Fahrgast auf dem Beifahrersitz den 56-jährigen Taxifahrer, so die Polizei.

Er griff anschließend in das Lenkrad, so dass der Mercedes von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr in die Mittelleitplanke. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Danach stiegen alle drei Personen aus und liefen in Richtung "An der Karlskuppe". Der Taxifahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Taxi wurde abgeschleppt.

Die Polizei beschreibt den Beifahrer wie folgt:

etwa 30 Jahre alt,

circa. 1,80 Meter groß,

kräftige/korpulente Gestalt,

sonnengebräunte Haut mit Sonnenbrand, lockige Frisur und Vollbart mit rötlichen Haaren

er war am Oberkörper unbekleidet und trug ein graues T-Shirt um die Hüfte gebunden

sowohl die Arme, als auch der Oberkörper waren großflächig tätowiert

Die Dame und der Herr auf dem Rücksitz waren etwa 25 Jahre alt, zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und schlank. Beide trugen dunkle Kleidung. Die Unbekannten hatten einen Hund dabei. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 03691 / 261124 melden.

