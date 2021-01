Unbekannte haben am vergangenen Wochenende von einem Grundstück im Eisenacher Ortsteil Stockhausen ein schwarzes Fahrrad entwendet.

Eisenach Diebe haben am Wochenende ein Grundstück im Eisenacher Ortsteil Stockhausen heimgesucht.

Fahrrad ist in Stockhausen gestohlen worden

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende von einem Grundstück im Eisenacher Ortsteil Stockhausen, in der Straße Brauhausbrunnen, ein schwarzes Fahrrad im Wert von 1500 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrrad der Marke Bulls Copperhead 3S in einem Schuppen und war dort angeschlossen.

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, unter Telefon 03691/261124. Als genauer Tatzeitraum wird 16. Januar, 18 Uhr, bis 17. Januar, 15.15 Uhr, angegeben.