Das Bahnunternehmen Abellio informiert über Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Eisenach und Erfurt in der Zeit vom 6. bis 20. März.

Fahrtzeiten der Regionalbahn ändern sich

Wegen der Herstellung von Seitenwegen im Gleisbereich kommt es vom 6. bis 20. März zu Änderungen bei den Fahrzeiten der Züge der Regionalbahnlinie RB 20 zwischen Erfurt-Hauptbahnhof und Eisenach. Das teilt das Unternehmen Abellio mit.

Von Erfurt nach Eisenach fährt eine Reihe von Zügen einige Minuten vor der üblichen Abfahrtszeit ab. Von Eisenach nach Erfurt betrifft dies zwei Züge zwischen 4 und 5 Uhr morgens.

Auf dem Abschnitt Eisenach – Gotha sowie in der Gegenrichtung entfallen zudem einige wenige Züge und werden durch nachfolgende Züge oder in den Abendstunden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Fahrgäste werden gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Für Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder steht in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung. Daher wird gebeten, während der Baumaßnahme möglichst auf die Fahrradmitnahme zu verzichten.

