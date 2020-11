Zahl der mit Corona Infizierten geht im Wartburgkreis zurück

Die Zahl der aktiven Infektionen mit dem Coronavirus im Wartburgkreis ist gegenüber dem Vortag von 64 auf 57 zurückgegangen. In Eisenach ist ein Fall dazu gekommen, so dass es mit Stand von Donnerstag, 14.30 Uhr, 36 aktive Infektionen sind. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Fälle im Wartburgkreis verteilen sich wie folgt: Bad Salzungen (11), Krayenberggemeinde (3), Dermbach (3), Vacha (1), Barchfeld-Immelborn (3), Hörselberg-Hainich (4), Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal mit dem Amt Creuzburg (1), Ruhla mit Seebach (9), Gerstungen 3, Bad Liebenstein (2), Geisa (3), Wutha-Farnroda (6), Moorgrund (6) und Werra-Suhl-Tal (2).

Deutlich mehr Menschen befinden sich in Quarantäne. 436 sind es in Eisenach und im Wartburgkreis insgesamt. Am Vortag waren es noch 412. Das heißt, sie sind entweder an Covid-19 erkrankt oder hatten zu jemanden Kontakt, der positiv getestet worden ist.