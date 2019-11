Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falsche Bauarbeiter erbeuten mehrere Tausend Euro - Drei Verletzte - Feuerwehreinsatz

Falsche Bauarbeiter erbeuten mehrere Tausend Euro

Ein 79-Jähriger aus einem kleinen Ort im nördlichen Wartburgkreis wurde am Dienstag Opfer eines dreisten Trickbetrugs. Er beauftragte Handwerker, die sich zuvor persönlich bei ihm vorstellten, mit der Sanierung seines Hauses. Für diesen Auftrag bezahlte er im Vorfeld mehrere Tausend Euro in bar. Um den Anschein der Vertrauenswürdigkeit zu erwecken tauchten immer wieder Personen auf, um unvollständige Arbeiten durchzuführen.

Plötzlich erreichte der Geschädigte die Firma unter der auf dem Flyer angegebenen Telefonnummer nicht mehr. Die Firma aus Bad Hersfeld ist nicht existent. Der 79-Jährige ist Opfer eines Trickbetrugs geworden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Abschluss von Haustürgeschäften: Im Zweifel binden Sie immer ihre Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn in ihre Entscheidungen mit ein. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Diese und weitere Hinweise finden Sie hier auch online

Außerdem fragt die Polizei: Wer kann Angaben zu dieser Scheinfirma machen? Bei wem wurde auch versucht, ein Haustürgeschäft abzuschließen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer entgegen.

Nur 28 Temposünder

Bei Geschwindigkeitsmessungen am Dienstagvormittag in Thal durchfuhren über 700 Fahrzeuge die Messstelle. Die höchste Überschreitung der zulässigen 50 km/h wurde mit 87 km/h gemessen. In diesem und in zwei weiteren Fällen droht ein Fahrverbot. Insgesamt wurden 28 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Unfall mit drei Autos

Eine 19-Jährige fuhr Dienstagmorgen mit ihrem Auto auf der B 62 zwischen Merkers und Bad Salzungen. Die Fahrerin erkannte zu spät einen PKW, der vor ihr anhalten musste und fuhr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW auf ein weiteres Auto geschoben. Die Verursacherin verletzte sich leicht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 5.500 Euro.

Diebstahl von Computern gescheitert

Zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren versuchten Dienstagnachmittag aus einem Elektronikfachmarkt am Stadtweg zwei MidiTower im Gesamtwert von fast 2.500 Euro zu stehlen. Dabei wurden sie von Marktmitarbeitern beobachtet, was die Täter veranlasste, das Beutegut wieder im Markt abzustellen. Da sie sich nicht ausweisen konnten, wurden sie von der Polizei mit zur Dienststelle genommen. Nach Aufnahme der Diebstahlsanzeige konnte die beiden wieder gehen.

Wegen brennender Asche: Vier Tonnen brennen und Fassade beschädigt

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr in der Striegerstraße einen Mülltonnenbrand löschen. Das Feuer zog drei weitere Tonnen in Mitleidenschaft. Eine angrenzende Hausfassade wurde stark verrußt. Vermutlich wurde laut Polizei in den Nachmittagsstunden heiße Asche in die Mülltonne geschüttet, wodurch der Abfall entzündet wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.