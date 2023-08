Familiengottesdienst in Eisenach

Eisenach. Schulanfänger in Eisenach können ihre Zuckertüten mit in die Kirche bringen. Eingeladen wird zum Familiengottesdienst.

Wenn Ende August das neue Schul- oder Kindergartenjahr beginnt, ist das spannend für Kleine und Große. „Was werde ich erleben? Wer steht mir zur Seite? Darum geht es in unserem Familiengottesdienst am Sonntag, 27. August, um 10.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche“, so Pfarrerin Kathrin Stötzner. Sie macht aufmerksam: „Für die Neuanfänge, die vor uns liegen, gibt es einen persönlichen Segen für alle, die das möchten.“

Schulanfängerinnen und Schulanfänger werden zum Gottesdienst besonders willkommen geheißen. Sie dürfen ihre Zuckertüte mitbringen, damit sie bewundert werden kann. Die Paul-Gerhardt-Kirche befindet sich in der Graf-Keller-Straße im Norden von Eisenach.