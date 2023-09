Einer der in Eisenach gesammelten Müllhaufen.

Fast 1000 Freiwillige sammeln Müll in Eisenach

Eisenach. Mehr als eine Tonne illegal entsorgten Müll haben Teilnehmer der Herbstputz-Aktion in Eisenach gesammelt.

Mehr als 200 gut gefüllte Müllsäcke, Sperrmüll, wie Stühle, Fahrradrahmen, Koffer und Kinderwagen wurden beim jüngsten gemeinschaftlichen Herbstputz in Eisenach aus der Natur geholt, außerdem reichlich Metallschrott. Die gesammelte Menge Müll beträgt laut Stadtverwaltung 1,2 Tonnen.

Insgesamt 953 Freiwillige durchstreiften eine Woche lang das Umfeld. Gesammelt wurde in nahezu allen Stadtgebieten sowie in Grünanlagen und manchen Waldrändern. Schulen und Kindergärten leisten einen großen Anteil an den Aktiven: 682 Schüler und 185 Kindergartenkinder trugen bergeweise Müll zusammen.

Organisatoren des Herbstputzes waren die Akteure des Runden Tisches „Saubere Stadt“. Neben Vertretern aus Fachbereichen der Stadtverwaltung Eisenach wie Sicherheit und Gewerbe, Bürgerservice, Bildung, Jugend, Stadtentwicklung und Kultur und Kommunale Umweltangelegenheiten sind das der Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis - Stadt Eisenach, die Bürgerinitiative Karlskuppe und die Bürgerinitiative Sauberes Mariental sowie die Eisenacher Versorgungsbetriebe, die Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, die Polizei, die Umweltservice Wartburgregion GmbH und die Verkehrsgemeinschaft Wartburgregion.