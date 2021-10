Fast jeder fünfte Fahrer zu schnell in Eisenach

Eisenach. Das ist das Ergebnis der mehrstündigen Tempokontrolle.

Die Polizei führte Montag zwischen 14 Uhr und 20.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Friedensstraße in Eisenach durch. Dort liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h. Knapp 300 Fahrzeuge passierten die Messstelle, wobei die Technik bei 62 PKW auslöste. Nahezu jeder fünfte Fahrer fuhr also mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die höchste Überschreitung wurde mit 57 km/h gemessen.

