Fasten und sich neu besinnen

Eigentlich wollte ich einladen zu einer richtig großen, fröhlichen Geburtstagsfeier mit vielen Gästen, mit froher Musik und vergnügtem Beisammensein, mit buntem Umzug sogar und lebendigem Straßenfest und mit gemeinsamem Singen: ein Frühlingsfest zu Bachs 335. Und jetzt – alles ausgesetzt. Alles anders, gänzlich unbekannt. Stattdessen unheimliche Stille in der Stadt, auf Straßen und Plätzen, gedrückte Stimmung, sorgenvolle Mienen und Nachrichten, die den Ernst der Lage betonen. Nein, kein Spaß, kein Spiel, kein Test – wirklich Ernst.

Plötzlich Fastenzeit – erzwungen, von außen auferlegt: Normalität fasten wir, Verlässlichkeit, alltägliche Überfülle an beinahe allem und jedem. Wir fasten unbekümmertes Miteinander, Shoppen immer und überall, beinahe grenzenlose Freiheit, wunderbare Kultur. Wir fasten, was wir eigentlich schon für selbstverständlich gehalten hatten, für unser Anrecht am Reichtum des Lebens.

Verzicht? Beinah schon ein Fremdwort. Freiwillig? Warum sollte ich? Jetzt müssen wir fasten, verzichten, um Leben zu schützen, verletzlich wie es eben doch ist. Und es geht. Welch unerwartete Erfahrung! Was ich doch eigentlich alles nicht unbedingt brauche. Und was ich wieder neu entdecken kann: Momente des Innehaltens, weil eben nicht alles geht wie immer. Ein neues Gespür dafür, was für ein wertvolles Geschenk es ist, gesund sein zu dürfen. Menschen, die eben nicht nur sich selbst sehen, sondern auch andere im Blick haben – auch die, die jetzt um ihre Existenz bangen.

Manches tut mir gut – auch das Läuten der Glocken: Sie rufen zur Besinnung, zur Ruhe. Und dann lese ich Worte wie diese: Gott, der Herr deckt mich in Seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes. (Psalm 27,5)Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Nöten und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark (Kor 12,10) in Christus.

Daraus kann ich leben und hoffen – auch in schwerer Zeit. So kann ich sogar singen mitten im Ernst. So kann ich aufblicken und sehen, was andere brauchen: meine Unterstützung, meinen Trost, mein Mitfühlen, meine Solidarität, Aufmunterung, Dank oder meine Fürbitte.

Auch wenn wir derzeit keine Gottesdienste feiern können miteinander, läuten doch die Glocken und laden ein, dass wir uns miteinander verbinden im Gebet, im Hören auf Gottes Wort und in der Hoffnung auf ihn.

Stephan Köhler ist Pfarrer im evangelischen Pfarramt Eisenach Georgen.