FDP-Chef Kemmerich kommt zum Gesprächsabend nach Bad Liebenstein

Bad Liebenstein. Auf ein Bier mit den Liberalen, dazu gibt es am Montag, 26. Juni, Gelegenheit.

„Auf ein Bier“ – unter diesem Motto lädt der Kreisverband der FDP zu einem Gesprächsabend mit dem Landesvorsitzenden Thomas L. Kemmerich ein. Los geht es am Montag, 26. Juni, um 18.30 Uhr im Biergarten des Hotels Herzog Georg in Bad Liebenstein. „Politik funktioniert nur, wenn sie nah an den Menschen gemacht wird. Daher wollen wir mit den Bürgern ins Gespräch kommen“, so der stellvertretende Kreisvorsitzende der Liberalen, Matthias Fallenstein.