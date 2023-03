Félicitation: Beeindruckende Leistung eines Eisenachers

Eisenach. Ein Eisenacher Gymnasiast meistert französisches Sprachdiplom. Ein höheres Level kann man als Schüler nicht schaffen.

Eine beeindruckende Leistung hat der Eisenacher Colin Strohbach vollbracht und ein Sprachdiplom in Französisch erworben. Als erster Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums hat er alle vier Stufen des Zertifikats DELF absolviert, berichtet Französischlehrerin Aline Kluge.

Das Sprachdiplom DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) wurde 1985 geschaffen und wird vom Ministère de l’Education Nationale vergeben. Es ist ein weltweit anerkanntes, staatliches französisches Sprachdiplom. Als Siebtklässler begann Colin 2018 im zweiten Lernjahr mit Niveau A1. 2020 legte er in der 9. Klasse Stufe A2 nach. Hier erreichte er den Spitzenwert von 95,5 von 100 Punkten. 2022 folgte dann B1 in Klasse 11. Nur ein halbes Jahr später, in der Klasse 12, wagte sich Colin an B2, die höchste Stufe, die im schulischen Rahmen zu erreichen ist.

Schulförderverein unterstützt die Prüflinge

Die Vorbereitung erfolgte, abgesehen vom Französischunterricht, in Form einer Arbeitsgemeinschaft als auch im Selbststudium mithilfe eines Testhefts, so seine Lehrerin. Für das Ablegen der Prüfung musste immer ein Samstag geopfert werden. Dabei hat Colin in den vier Durchgängen alle drei Prüfungszentren Thüringens kennengelernt. So ging es los in Erfurt, dann folgte zweimal Meiningen und für B2 musste er bis nach Jena reisen.

Colin könne seinen Erfolg hoffentlich für die Gestaltung seiner beruflichen Zukunft nutzen. „Félicitation!“, sagt Aline Kluge, stellvertretend für das gesamte Gymnasium.

Die Fachkonferenz Französisch dankt dem Schulförderverein für die finanzielle Unterstützung aller Prüflinge. Die Leistung der teilnehmenden Schüler wird jedes Jahr mit einem Gutschein honoriert.