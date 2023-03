Felix Noack aus Ruhla peilt Titelverteidigung an

Eisenach. Ruhlaer Gymnasiast qualifiziert sich wieder für Landesausscheid beim großen Geographie-Wettbewerb

Nachdem sich Felix Noack als Landessieger Thüringen 2022 mit den besten Geographie-Talenten aus ganz Deutschland messen durfte, hat er auch 2023 erneut die ersten Hürden auf dem Weg dahin gemeistert. Der Schüler des Ruhlaer Albert-Schweitzer-Gymnasium ergatterte zum zweiten Mal in Folge den Schulsieg des „Diercke Wissen Geographie-Wettbewerbs“, dem größten seiner Art in Deutschland.

Für seine geographischen Erfolge und besonderen Leistungen wurde der 16-Jährige bereits 2022 als „Talent des Wartburgkreises“ geehrt. Felix Noack verpasste schon bei seiner ersten Teilnahme an diesem Wettbewerb vor drei Jahren (damals als einer der jüngsten Teilnehmer) den Einzug in das Landesfinale nur ganz knapp. Im letzten und diesem Jahr beantwortete er die Wettbewerbsfragen aus den ersten beiden Runden aber noch souveräner und setzte sich somit gegen seine Mitschülerinnen und Mitschüler am Ruhlaer Gymnasium durch.

Damit qualifizierte er sich für den Landesentscheid in Thüringen Ende März. Bei ebenso erfolgreicher Teilnahme wie in den letzten beiden Runden und im letzten Jahr würde sich der Titelverteidiger wieder einen Platz im großen Bundesfinale von „Diercke Wissen“ am 16. Juni in Braunschweig sichern.

In diesem treten dann wieder die besten Geographieschülerinnen und -schüler Deutschlands gegeneinander an. Die Schulgemeinde des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Ruhla, so Schulleiter Denny Jahn „drückt Felix fest die Daumen, dass er seinen Titel als Landessieger verteidigen und dann auch im Bundeswettbewerb triumphieren kann“.