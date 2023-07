Ferienangebot für Jugendliche aus dem Wartburgkreis: Auf den Spuren der scheuen Pinselohren

Dieser Luchs lebt im Gehege in Bad Harzburg. Dorthin geht es mit dem Naturschutzbund Thüringen in den Sommerferien 2023.

Eisenach. Die Naturschutzjugend Thüringen lädt ein, mit ihr auf die Spuren der Luchse im Harz zu gehen. Das Angebot ist für Jugendliche ab 13 Jahren.

Ein Erlebnis wartet auf Jugendliche ab 13 Jahren mit der Naturschutzjugend Thüringen. In den Sommerferien geht es vom 7. bis 11. August auf die Spur der scheuen Pinselohren beim Luchscamp im Nationalpark Harz. Die Jugendlichen lernen Spuren lesen und den Lebensraum der Luchse kennen. Es werde das Luchsgehege in Bad Harzburg besichtigt, das Brockenhaus besucht und abends gemütlich am Lagerfeuer gesessen. Untergebracht sei die Gruppe in der Jugendherberge Torfhaus, zu welcher gemeinsam ab Erfurt angereist wird. Noch sind Plätze frei. Bis 16. Juli kann sich auf www.naju-thueringen.de angemeldet werden.

Weitere Informationen, Telefon: 03641/215410 oder E-Mail: info@naju-thueringen.de