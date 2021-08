Ferienkinder erobern Lutherhaus-Werkstatt

Eisenach. „Offene Werkstätten“ während der Sommerferien im Museum Lutherhaus Eisenach: Kostenfreies Ferienprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Johannes, Samuel, Klara und Elisa verfolgen am Donnerstagvormittag gespannt, wie die freie Museumspädagogin Ramona Rexheuser mit Elias (von links) in der Werkstatt des Eisenacher Lutherhauses selbstgeschöpftes Papier entstehen lässt. Das Museum lädt Kinder in den Ferien jeweils dienstags (Buchdruck, Kalligrafie) sowie donnerstags (Papierschöpfen) kostenfrei ein. Eine Förderung des Museumsverbandes macht dies möglich. Am letzten Werkstatt-Ferientag steht Seifengießen auf dem Programm.