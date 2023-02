Festkonzert im Eisenacher Stadtschloss

Eisenach. Die Balkonanlage in der Reutervilla ist fertig restauriert. Aus diesem Anlass findet ein Festkonzert mit dem Pianisten Florian Heinisch statt.

Zu einem Festkonzert lädt das Thüringer Museum Eisenach am Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr gemeinsam mit den Fördervereinen Reuter-Museen und Freunde des Thüringer Museums Eisenach in das Stadtschloss ein. Dieses findet aus Anlass des Wiederaufbaus der historischen Balkonanlage an der Reutervilla statt.

Der in Eisenach geborene und international renommierte Pianist Florian Heinisch spielt im Salon des Stadtschlosses Werke von Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven. Zudem erklingt das selten aufgeführte Klavierstück Nr. V von Karlheinz Stockhausen. Florian Heinisch probt seit Jahren bei Besuchen in Eisenach sowohl in der Reutervilla als auch im Stadtschloss und ist dem Thüringer Museum verbunden. So entstand die Idee eines Konzertes in seiner Heimatstadt.

Der Pianist begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierunterricht. In namhaften Konzertsälen wie der Wigmore Hall in London, dem Konzerthaus Berlin und der Salle Cortot Paris war Florian Heinisch bereits zu Gast. Mit der „Hammerklaviersonate“ von Beethoven gab er sein umjubeltes Debütkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie.

Karten in der Tourist-Information Eisenach, Markt 24, 6 Euro, ermäßigt 4 Euro