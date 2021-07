Kutschfahrt endet in Eisenach für einen Teilnehmer mit Kopfverletzung

Eisenach. In Eisenach endete eine feuchtfröhliche Kutschfahrt für einen Teilnehmer mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus. Das war passiert.

Am Samstagnachmittag war in Eisenach eine feiernde Gruppe mit einer Kutsche unterwegs. An der Kreuzung Hospitalstraße/Ecke Rennbahn musste die Kutsche an einer roten Ampel halten. Dies nutzten mehrere Mitfahrer, um ein paar Erinnerungsbilder zu schießen. Einer der Gäste positionierte sich dafür im Heck der Kutsche.

Als die Kutsche wieder losfuhr, fiel der alkoholisierte Mann nach hinten von der Kutsche herunter und erlitt dabei eine Kopfverletzung.

Er wurde vorsichtshalber zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.